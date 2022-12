U tuči koja je sinoć oko 21.50 sati izbila u ugostiteljskom objektu u Baru, povrijeđen je mladić M.M. (21), a njega je, kako se sumnja ranio maloljetnik, saopštili su iz Uprave policije (UP).

U ovom fizičkom obračunu učestvovali su M.M. (21), D.J. (21), P.J. (22) i D.V. (21), sa jedne i V.I. (20), M.P. (18), kao i dva maloljetnika od 15 i 17 godina, sa druge strane.

"Osim fizičkog obračuna između pomenutih lica, ovom prilikom je došlo i do upotrebe oštrog predmeta – noža, kako se sumnja, od strane maloljetnika starog 15 godina. On je nanio ubodnu ranu u predjelu grudnog koša licu M.M. koji je odveden na ukazivanje ljekarske pomoći u Opštu bolnicu u Starom Baru gdje je zadržan na dalje medicinsko praćenje, a ljekari će se naknadno izjasniti o stepenu povrede", navode iz UP.

Kako dodaju, ostali učesnici tuče su zadobili lakše tjelesne povrede u vidu manjih hematoma i ogrebotina što je konstatovano u ljekarskoj dokumentaciji.

"Sa događajem je upoznat tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici koji se izjasnio da u navedenom događaju nema elemenata krivičnog djela iz nadležnosti Višeg državnog tužilaštva te naložila da se sa događajem upozna tužilac za maloljetnike u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru", kazali su oni.

Tužilac za maloljetnike će se naknadno izjasniti o kvalifikaciji krivičnog djela kada se upozna sa kompletiranom medicinskom dokumentacijom i spisima predmeta.