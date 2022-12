Saša Čađenović, specijalni tužilac za organizovani kriminal u Crnoj Gori uhapšen je u petak, jer je u ključnim predmetima protiv kavačkog klana djelovao u korist ove kriminalne grupe.

Izvor: Kurir

Jedan od tih predmeta je, kako nezvanično saznajemo, vezan za dvostruko ubistvo u Crnoj Gori, kada su likvidirani Damir Hodžić i Adis Spahić.

Majka Adisa Spahića za Kurir kaže da je ostala u šoku kad je saznala za hapšenje tužioca Čađenovića, jer mu je ona vjerovala.

"U šoku sam, jer je predmet u vezi sa mojim sinom bio kod njega. Ja sam mu vjerovala, obećavao mi je da će sve riješiti i da ima dokaze za njegovo ubistvo, ako već jeste ubijen. Prije samo nekoliko dana, 1. decembra, bila sam kod njega, da zamolim da idem u Tursku na suđenje Radoju Živkoviću, samo da ga u oči pogledam", kaže Mirsada Spahić, pa nastavlja:

"Isto sam ga molila i za suđenje grupi Veljka Belivuka u Beogradu, obećao je i da ću tamo moći da odem, ali se ni to nikada nije desilo. Nisam imala izbora, morala sam da vjerujem čovjeku koji mi je bio jedina nada. Samo sam zahtjevala da mi daju neki dokaz da li mi je sin živ ili mrtav. Zaista sada ne znam na koga da računam i kome da se obratim."

Kako je objasnila, Čađenović je govorio da zna da Spahić nije kriminalac i da je obećavao da će sve riješiti.

"Vjerujem da on zna gdje su kosti mog sina, jer me je uvjeravao da je Adis ubijen i da ga niko nije mučio. Garantovao mi je da će ga naći, ali to se nije desilo", priča ogorčena majka.

Na Čađenovića je više puta pažnju skretala i majka Damira Hodžića koja je svako njegovo obećanje i njegovo neispunjenje javno ispričala. Međutim, tek nešto više od dvije godine nakon nestanka Hodžića i Spahića, sa "kavčanima" su počeli da "padaju" i njihovi jataci u pravosuđu i bezbjednosnim službama.

Podsjetimo, Hodžić i Spahić su likvidirani u jednoj kući kod Spuža koju je navodno obezbjedio Zvicerov rođak Radoje Živković, a za ovo krivično djelo se sumnjiče Veljko Belivuk i Marko Miljković, koji su bili i postava kavačkog klana.

Oni su ikvidirani hicima iz pištolja 14. oktobra 2020, a tijela nikada nisu nađena.