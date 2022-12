Advokat Luke Bojovića, Borivoje Borović govorio je o povratku svog klijenta u Srbiju i o pričama da je navodno ugrožena bezbjednost Luki Bojoviću.

Izvor: Kurir/Nikola Anđić

Borović je govorio o povratku Luke Bojovića u Srbiju. Da podsjetimo, Luka Bojović se u srijedu uveče vratio u Srbiju nakon desetogodišnjeg izdržavanja zatvorske kazne u Španiji. On je u Srbiji slobodan čovjek jer ga država Srbija ne tereti ni za jedno krivično djelo, prenosi Kurir.

"Trebalo je da bude prebačen u SBPOK ili 29. novembar, ali se odustalo od toga. Zato sam se pojavio na aerodromu da spriječim eventualnu zloupotrebu njegovih prava. On je kao slobodan čovjek prošao kroz aerodrom i otišao je kući. Informacije o svojoj bezbjednosti je dobio na samom aerodromu. Da mu je suđeno u Srbiji za ista krivična djela, ne bi dobio više od 2, 3 godine zatvora. Slati su lažni izvještaji u Španiju. Navedeno je da je učestvovao u atentatu Zorana Đinđića", rekao je Borović.

Na pitanje o kontaktima Luke Bojovića sa državnom bezbjednošću, Borović je rekao da mu tako nešto nije poznato.

"Zašto bi policija ‘čistila teren‘ za Luku Bojovića koji nema namjeru da se bavi kriminalnim aktivnostima? Nepoznata mi je činjenica da je imao kontakt sa državnom bezbjednošću. Ne znam da je on član nekog kriminalnog klana. Ono za šta je optužen u Španiji je spinovana stvar", dodaje on.

Osvrnuo se na svoj odnos sa Bojovićem.

"Ja sam njegov advokat, on je ljubazan čovjek. Jako je srećan zbog povratka u Srbiju. Malo ljudi je doživjelo takvu tragediju kakvu je on doživio i on želi da obiđe grobove onih koje je izgubio tokom ovog perioda. Ne želim da javnost misli da ga branim i glorifikujem", kaže Borović.

Na pitanje da li će Bojović krenuti u krvnu osvetu, Borović navodi da se neće time baviti da je on sada drugi čovjek, kako prenosi Kurir.

"On se osvetom neće baviti, ima troje djece. Prošla je decenija, druge su okolnosti u pitanju. On je u Španiji osuđivan za jedno banalno krivično djelo", ističe advokat Luke Bojovića.

Bojović je, odgovorajući na podsjećanje novinarke da je advokat Miša Ognjanović ubijen zbog navodnih veza sa klanovima, istakao da on sa svojim klijentima ima profesionalan odnos i da zbog toga nije u strahu.

"Ne osjećam se nebezbjedno jer branim Bojovića. Imam profesionalni pristup, branio sam ljude koji su bili pripadnici i škaljarskog i kavačkog klana. Držim distancu uvijek prema svojim klijentima, ne viđam se privatno sa njima", podvlači Borović.

Za kraj je poručio da je Luka Bojović slobodan čovjek u Srbiji.

"Luka Bojović ima dokumenta Srbije, nema zabrana, može da se kreće. Već se kreće po Beogradu. On je dobio privilegiju koju je sam zaslužio. Kazna zatvora je zamijenjena protjerivanjem u matičnu zemlju. Procjena je vlasti da se vrati u Srbiju i to je skroz korektno", zaključio je Borović.