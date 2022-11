U Budvi je danas uhapšen Ognjen Kažanegra (45), kod koga je pronađen pištolj sa pet metaka u okviru

Izvor: Profimedia

Budvanska policija uhapsila je Ognjena Kažanegru (45) iz Budve zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

“Budvanska policija, sprovodeći aktivnosti iz svoje nadležnosti, kontrolisala je O.K. (45) iz Budve i tom prilikom kod O.K. za pojasom pronađen je pištolj marke “HS” sa pet komada municije u okviru, a za koji O.K. nije imao dozvolu za držanje i nošenje oružja”, saopštili su iz Uprave policije.

Izvor: Uprava policije

Po nalogu dežurnog tužioca u ODT-u u Kotoru, O.K. je uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.