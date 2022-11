Nikšićani Ilija (58) i Zvezdan Nenezić (34) uhapšeni su zbog sumnje da su od Rožajca I.M. iznuđivali novac kako bi mu vratili “audi Q5”, kako prenose Vijesti.

Izvor: MONDO/Mario Milojević

To su saopštili iz Uprave policije, objasnivši da su Nenezići uhapšeni kada je jedan od njih preuzeo novac od oštećenog.

Rožajac je 13. novembra prijavio nikšićkoj policiji da mu nepoznata osoba, iz Nikšića, traži 7.000 eura kako bi mu vratio automobil čiji je nestanak prijavio u prethodnom periodu, pišu Vijesti.

”Pripadnici policije su u koordinaciji sa nadležnim državnim tužiocem, nakon predaje novca od strane oštećenog nepoznatom licu u Ulici Ilije Milovića u Nikšiću, izvršili kontrolu tada nepoznatog lica kod kojeg su pronađene novčanice sa prethodno popisanim serijskim brojevima, a lice je privedeno u službene prostorije... Utvrđeno je da se radi o I.N. Daljim radnjama policija je došla do sumnje da je I.N. postupao po instrukcijama svog srodnika Z.N. iz Nikšića”, piše u policijskom saopštenju.

Oni ističu da je novac oduzet i vraćen vlasniku, kao i automobil.

Dvojici Nenezića na teret se stavljla da su počinili krivično djelo iznuda putem pomaganja, prenose Vijesti.

”I.N. i Z.N. su privedeni državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, koji im je nakon saslušanja donio rješenje o zadržavanju do privoda nadležnom sudiji za istragu”, saopšteno je iz Uprave policije.

Krivičnim zakonikom Crne Gore propisano je da će se kaznom od jedne do osam godina onaj ko u namjeri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist, silom ili prijetnjom prinudi drugog da nešto učini ili ne učini na štetu svoje ili tuđe imovine.

Kaznom od dvije do deset godina kazniće se onaj ko iznudom pribavi imovinsku korist koja prelazi tri hiljade eura.

”Ko se bavi vršenjem djela iz st. 1 do 3 ovog člana ili je djelo izvršeno od strane više lica na organizovan način, kazniće se zatvorom od tri do petnaest godina”, propisano je KZ-om.

Za krivično djelo “pomaganje” propisano je da će se onaj ko s umišljajem pomogne u izvršenju krivičnog djela, kazniti kao da ga je sam izvršio, a može se i blaže kazniti, kako prenose Vijesti.