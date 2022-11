Atraktivna crnogorska blogerka Vasilisa Nurković na društvenoj mreži sjetila se svog brutalno ubijenog supruga Zijada Nurkovića, pripadnika škaljarskog klana i kuma pokojnog Alana Kožara i okačila potresnu poruku.

Nurković, podsjetimo, izrešetan je u blizini španske Malage. Nepoznati napadač Nurkoviću je prišao dok je bio sa porodicom u automobilu i izrešetao ga naočigled trudne supruge i dvogodišnje ćerke. Zijad Nurković je sa teškim povredama glave tada prebačen u bolnicu, međutim, ubrzo je preminuo. Trudna supruga i ćerka prošle su bez povreda, a za napadačem se i dalje traga.

"Čak i neispunjena molitva je ispunjena, jer nas Bog na taj način čuva od sopstvenih želja koje nam nisu potrebne. Jer on vidi kompletnu sliku za razliku od nas", stoji u objavljenom postu na društvenoj mreži Insatgram gdje je stavila ikonice srca i goluba.

Inače, Nurkovićeva se s vremena na vrijeme oglasi na društvenoj mreži Instagram gdje je prati preko 76.000 pratilaca, a predstavlja se kao modna blogerka, ljubiteljka mode, srećna žena i mama dvije djevojčice.

Vasilisa Nurković je ranije takođe, posvetila jednu od svojih objava ubijenom suprugu.

"Koliko sam se njemu radovala mislim da više nikome neću. Koliko sam njega željno iščekivala mislim da nikoga više neću. Svi trenuci čekanja njega duboko su ostali urezani tu negdje u mojoj glavi. Želja da nikada ne ode. On je dolazio i odlazio. Svaki put kad bi došao plašila sam se onog trenutka kad bi trebalo da ode, kao da više neće doći nikada. Pomisao da sutra neće biti tu, budio je u meni osjećaj neopisivog straha. On je bio dio mene. To sam shvatila kada više nije bio tu. Volimo te Z", piše u potresnoj objavi ispod slike na kojoj su pokojni Zijad, trudna Vasilisa i njihova ćerka.

Zijad je, podsjetimo, od ranije bio poznat policiji i važio je za bliskog saradnika Alana Kožara, koji je svojevremeno bio čovek od povjerenja klana Luke Bojovića.

Inače, Kožar je izrešetan u julu 2020, zajedno sa Damirom Hadžićem na grčkom Krfu. Egzekutor je kobnog dana na njih dvojicu kad su se vraćali sa plaže ispalio 29 hitaca.