Sutkinja Nada Rabrenović je na prijedlog odbrane Srđana Pavlovića naložila da se od vlasti Kolumbije pribavi podatak da li je ovaj optuženi, bivši mornar, 24. januara 2019. godine sa broda ''Manjifiko'' izlazio u luku Kartagena, prenosi Standard.

Izvor: Uprava policije Crne Gore/ILUSTRACIJA

Uvažen je i prijedlog branioca Pavlovića, advokata Dejana Klikovca, da se putem međunarodne pravne pomoći od nadležnih organa Kolumbije i kompanije MSC, u čijem je vlasništvu ,,Manjifiko“, zatraži podatak koliko je puta ovaj brod uplovljavao u luku Kartagena od 1. januara do 31. maja 2019. godine.

Pored Pavlovića, zbog učešća u švercu 18 kilograma kokaina na optužnici Specijalnog tužilaštva su odbjegli Danilo Đurović, označen kao organizator ove kriminalne grupe, Miloš Petrić, Đuro Perović, Miloš Perović, Toni Petković, Rade Samardžić i Branimir Miletić koji je u bjekstvu.

U optužnom aktu je navedeno da nijesu identifikovane osobe iz Kolumbije koje su učestvovale u švercu kokaina.

Prethodni branilac Pavlovića, advokat Ratko Pantović, kazao je za Pobjedu da je uz pomoć advokata u Švajcarskoj, gdje se nalazi sjedište MSC-a, došao do podatka da je brod „Manjifiko“ u prvoj polovini 2019. godine samo jednom (24. januara) uplovio u luku Kartagena u Kolumbiji i da tog dana Pavlović nije izlazio sa broda na tlo Kolumbije.

Direktor bezbjedonosnog sektora u kompaniji MSC čije se sjedište nalazi u Londonu je odbrani Pavlovića saopštio da podatke može zvanično dostaviti samo na zahtjev suda – dodao je advokat Pantović.

On je ukazao da su upravo ovi podaci do kojih je došla odbrana Pavlovića u suprotnosti sa navodima optužnice gdje se navodi da je ovaj optuženi, nakon što je njegov brod uplovio u luku Kartagena, izašao sa broda i od dva nepoznata Kolumbijca preuzeo drogu koju je prošvercovao do Crne Gore.

Optuženi Pavlović je nakon hapšenja pred Višim sudom odbio prijedlog specijalnog tužilaštva da u predmetu ,,Manjifiko“ dobije status svjedoka saradnika.

Pavlović je obrazlažući odluku kazao da je u Specijalnom tužilaštvu pod pritiskom priznao da je bio dio organizacije šverca kokaina iz Kolumbije u Crnu Goru i da iz tog razloga ne može prihvatiti ponuđeni status. Iz policije je nakon hapšenja dijela ove grupe saopšteno da su pretresom 11 lokacija pronađeni kokain, vaga, veća količina novca, vozila visoke klase, oružje i municija, kao i skupocjeni predmeti za koje se sumnja da su pribavljeni nelegalno stečenim novcem.

Zapisnici o saslušanju izdvojeni iz spisa

Viši sud juče je na suđenju grupi Danila Đurovića za šverc 18 kilograma kokaina, na prijedlog advokata Dejana Klikovca, iz spisa predmeta izdvojio zapisnike o saslušanju svjedoka u istrazi.

Iz spisa predmeta se izdvajaju zapisnici saslušanih svjedoka pred specijalnim tužiocem i oni se ne mogu koristiti u sudskom postupku iz razloga što tim saslušanjima nijesu prisustvovali branioci okrivljenih bez objašnjenja zašto nijesu pozvan – pojasnila je predsjednica sudećeg vijeća Višeg suda, sutkinja Nada Rabrenović.

Osim toga sud je prihvatio i prijedloge odbrane da se Radu Samardžiću, Milošu Peroviću i Milošu Petriću ukinu mjere zabrane napuštanja mjesta boravišta (Tivta) dok su na snazi ostale mjere – oduzimanje putne isprave i povremeno javljanje Upravi policije.