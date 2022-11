SDT je optu užnici predložilo i da se okrivljenima Blažu Jovaniću i Snežani Jović produži pritvor zbog opasnosti od bjekstva.

Izvor: MONDO

U optužnici se navodi da je svaki član kriminalne organizacije "imao unaprijed određeni zadatak ili ulogu, a u djelovanju kriminalne organizacije su se koristile privredne i poslovne strukture i postojao je uticaj kriminalne organizacije na sudsku vlast i na druge važne društvene i ekonomske činioce"

Specijalno državno tužilaštvo (SDP) predalo je Specijalnom odjeljenju za suđenje za krivična djela organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina Višeg suda u Podgorici optužnicu protiv bivšeg predsjednika Privrednog suda Blaža Jovanića, stečajnih upravnika Saše Zejaka, Snežane Jović, Sanje Lješković, Ranka Radinovića, Sretena Mrvaljevića ali i Pavića Globarevića, Stane Čelebić, Darka Perovića, Omera Markišića, Dejana Golubovića, Danijele i Dušana Lakovića i preduzeća "Titan security" Podgorica, "Securitas Montenegro" Podgorica, "Top force system" Nikšić i "Ogimar MNE" Podgorica, zbog postojanja osnovane sumnje da su učinili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i više krivičnih djela zloupotreba službenog položaja.

Kako se navodi u optužnici Jovaniću se, između ostalog, stavlja na teret da je, tokom 2015. godine, organizovao kriminalnu organizaciju koja je djelovala na teritoriji Crne Gore sve do aprila ove godine, i čiji članovi su postali ostala okrivljena fizička i pravna lica i više drugih, za sada nepoznatih lica, čiji je cilj vršenje krivičnih djela zloupotreba službenog položaja, radi sticanja nezakonite dobiti, a djelovanje kriminalne organizacije je planirano za neograničeni vremenski period i zasnovano na primjeni određenih pravila unutrašnje kontrole i discipline članova.

U optužnici se navodi da je svaki član kriminalne organizacije "imao unaprijed određeni zadatak ili ulogu, a u djelovanju kriminalne organizacije su se koristile privredne i poslovne strukture i postojao je uticaj kriminalne organizacije na sudsku vlast i na druge važne društvene i ekonomske činioce".

"Iz dokaza prikupljenih u izviđaju i istrazi proizilazi osnovana sumnja da je kriminalna organizacija imala i ostvarivala svoj kriminalni plan da kroz zloupotrebe službenog položaja okrivljenih koji su bili organi ili učesnici, odnosno navodni učesnici stečajnog postupka, nad stečajnim dužnicima: "Euromix Tours" DOO Budva, "Sotto la Collina" DOO Podgorica, "Nega Tours Montenegro" DOO Budva, "Bjelasica Rada" AD Bijelo Polje, "Montri" DOO Igalo, "Princ & Co" DOO Kotor, "Montel" - Motel Glava Zete DOO Nikšić i "Jastreb" DOO Podgorica, u Privrednom sudu Crne Gore, u kojem je okrivljeni Jovanić bio predsjednik i postupao kao stečajni sudija, a okrivljeni Saža Zejak, Sanja Lješković, Snežana Jović, Ranko Radinović i Sreten Mrvaljević učestvovali kao stečajni upravnici, odnosno okrivljeni Lješković i Zejak i kao procjenitelji i sudski vještaci i saradnici stečajnog upravnika, a okrivljena Jović i kao advokat, pribavlja imovinsku korist, kroz nezakonito uvećavnje troškove stečajnih postupaka, njihovim odugovlačenjem i angažovanjem drugih okrivljenih i drugih lica kao saradnika, advokata, procjenitelja i sudskih vještaka ili za pružanje usluga fizičkog obezbjeđenja imovine stečajnih dužnika, pa i kada je to apsolutno nepotrebno, da bi im se na štetu Privrednog suda ili stečajne mase stečajnih dužnika isplatile fiktivne i nedokumentovane naknade i troškovi za učešće ili navodno učešće i rad u stečajnom postupku, odnosno za navodno date najpovoljnije ponude za izrade procjena imovine stečajnih dužnika, iako su i takve prihvaćene ponude procjena imovine višestruko prevazilazile realne troškove procjene, a koje troškove je odobravao okrivljeni Jovanić", piše u optužnice.

Okrivljenom Jovaniću se, kako se dodaje, optužnicom stavlja na teret i da je, kao predsjednik Privrednog suda, u martu 2016.godine, zaključenjem memoranduma o saradnji sa okrivljenim pravnim licem "Ogimar MNE", suprotno Zakonu o stečaju, zloupotrijebio svoj službeni položaj, nepotrebno uvećao troškove stečajnog postupka koji su isplaćeni iz budžeta suda, a okrivljenom pravnom licu pribavio imovinsku korist.

"Za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije je propisana kazna zatvora od tri do 15 godina, za organizatora, odnosno od jedne do osam godina, za pripadnika kriminalne organizacije, dok je za krivično djelo zloupotreba službenog položaja propisana kazna zavora od šet mjeseci do pet godina, za njegov osnovni oblik, od jedne do osam godina za teži i od dvije do 12 godina za najteži oblik krivičnog djela, kada iznos protivpravno pribavljene imovinske koristi prelazi 30.000 eura".

Specijalno državno tužilaštvo će nastaviti istragu protiv okrivljenih Jovanića, Zejaka i Jović, za krivična djela zloupotreba službenog položaja i protiv okrivljenog Vladana Nikolića, za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, u stečajnim postupcima nad stečajnim dužnicima: “Radoje Dakić” AD Podgorica, “Tehnostar” DOO Berane i “Trgošped” DOO Rožaje, i o odluci blagovremeno obavijestiti javnost.

"Posebno ističem da su, po Zakoniku o krivičnom postupku, državni organi, mediji, udruženja građana, javne ličnosti i druga lica dužni su da se pridržavaju pretpostavke nevinosti, i da svojim javnim izjavama o krivičnom postupku koji je u toku ne vrijeđaju druga pravila postupka, prava okrivljenih i oštećenih i načelo sudske nezavisnosti", naveo je portparol SDT-a, državni tužilac Vukas Radonjić.