Policija je u Šavniku podnijela krivične prijave protiv pet osoba zbog povrede prava glasanja, nanošenja lakih tjelesnih povreda, napada na službeno lice u vršenju službene dužnosti, uništavanja dokumenata o glasanju i sprečavanja održavanja glasanja.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Iz Uprave policije je saopšteno da se R.L. (32), članu biračkog odbora na biračkom mjestu broj 14 u mjestu Kruševice, na teret stavlja krivično djelo povreda prava glasanja u produženom trajanju, kao i krivično djelo laka tjelesna povreda.

„On je, kako se sumnja, povrijedio pravo glasanja A.M. (18), nakon čega je došlo i do narušavanja javnog reda i mira od strane R.L. sa jedne, i A.M., J.M. (19) i I.J. (19) sa druge strane. Tom prilikom su povrede zadobili R.L. i I.J.“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je krivična prijava podnijeta i protiv A.M., J.M. i I.J. zbog sumnje da su izvršili krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Kako su kazali iz policije, krivična prijava podnijeta je i protiv J.A. (62) zbog sumnje da je izvršio krivična djela povreda prava glasanja, uništavanje dokumenata o glasanju i sprečavanje održavanja glasanja, na štetu jedne osobe kojoj je onemogućio vršenje prava glasanja na biračkom mjestu broj 1.