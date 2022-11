Barska policija uhapsila je V.O. (26) zbog sumnje da je nanio lakše tjelesne povrede nožem A.Ć. (26) iz tog grada.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

“Policija je obaviještena od strane zaposlenih Hitne medicinske pomoći da je A.Ć. transportovan u njihove prostorije na ukazivanje ljekarske pomoći sa povredom u vidu posjekotine u predjelu leđa”, saopšteno je iz uprave policije (UP)

Istragom policija je došla do saznanja da je u jednom stanu prvo došlo do rasprave između V.O. i A. Ć. a potom i do fizičkog obračuna.

“Nakon čega je V.O., sumnja se, nožem nanio povredu A.Ć”, dodaju iz Policije.

Na licu mjesta je obavljen uviđaj, a u blizini zgrade je pronađen manji nož koji je upotrijebio V.O.