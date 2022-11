Nikšićanin Vedran Prijović kroz prozor svoje kuće bacio je drogu kada su policajci krajem oktobra došli da pretresu prostorije u kojima stanuje, u međunarodnoj akciji relizovanoj pod vođstvom EUROPOL-a, pišu Vijesti.

Izvor: Uprava policije

Prijović je na nadzornim kamerama vidio da se ispred njegove kuće parkiraju policajci i drogu je bacio kada su mu bili na vratima, kako prenose Vijesti. Ipak, inspektori su bili i sa strane kuće gdje je bacio drogu.

Narkotici su pronađeni i Prijoviću su stavljene lisice na ruke u akciji “SEE Jad” u kojoj je uhapšeno 382 osumnjičenih za šverc droge, oružja, krijumčarenje migranata i trgovinu ljudima, na takozvanoj balkanskoj ruti.

Prijović je samo jedan od uhapšenih na teritoriji Crne Gore, gdje je bio i Centralni koordinacioni centar iz kog se upravljalo akcijom u kojoj je od 26. do 29. oktobra na teritoriji naše države zaplijenjeno 24 komada raznog oružja u ilegalnom posjedu, oko 6.000 komada različite municije, oko 1,2 kg eksploziva iz trotilskog metka i narkotici.

”U sprovođenju navedenih aktivnosti svakog dana učestovalo preko 300 službenika Uprave policije”, kazali su juče iz te institucije.

Nikšićanin uhapšen u toj akciji i ranije je osuđivan zbog šverca narkotika. Svojevremeno je važio za jednog od vođa nikšićke željezarske kriminalne grupe, pišu Vijesti.

Akcija u 28 država

Iz UP su objasnili da je Granična policija u danima akcije izvršila detaljnu kontrolu 1.220 osoba, 1.550 vozila i dva plovila:

”Spriječila ilegalni ulazak u Crnu Goru za 75 osoba, evidentirala su dva slučaja pokušaja upotrebe falsifikovanih dokumenata, otkazan je boravak, odnosno određena je zabrana ulaska, u Crnu Goru za 10 osoba, oduzeta su dva vozila koja se potražuju, a izdato je i više prekršajnih naloga zbog kršenja zakona o strancima. Takođe, pronađeno je 67 pvc pakovanja marihuane”.

EUROPOL je zvanično saopštio da je u akciji učestvovalo 28 država i da su je podržali i Eurojust, Frontex, INTERPOL, SELEC i druge međunarodne organizacije, kako prenose Vijesti.

”U akciji je učestvovalo skoro 16.000 policajaca. Istovremeno, između 24. i 29. oktobra, nacionalne vlasti su koordinirale posebne aktivnosti koje su bile usmjerene na mreže trgovine ljudima uključene u seksualnu eksploataciju, prisilno prosjačenje i prisilni kriminal... Sveukupno, aktivnosti su dovele do 382 hapšenja osumnjičenih, od kojih je većina navodno bila umiješana u trgovinu drogom, omogućavanje ilegalne imigracije, falsifikovanje dokumenata i trgovinu vatrenim oružjem. Policajci su na terenu otkrili niz krivičnih djela u vezi sa omogućavanjem ilegalne imigracije i srodnim zakonskim prestupima poput falsifikovanja dokumenata. Hapšenja i prikupljeni dokazi omogućili su organima za provođenje zakona da pokrenu 130 novih istraga”, piše u saopštenju EUROPOL-a.

Kontrolisali 2.004 pošiljke

Objasnili su da je u danima akcije provjereno je 74.924 osoba, pretreseno 998 lokacija, provjereno 32.665 vozila, 2.004 paketa pošiljki.

Od 382 uhapšenih njih 159 su osumnjičeni za krijumčarenje migranata, 112 za trgovinu drogom, 38 za trgovinu vatrenim oružjem, dvoje za trgovinu ljudima i 71 za druga krivična djela.

Policajci su u 28 država otkrili 2.476 ilegalnih prelazaka granice, oduzeli 106 komada vatrenog oružja, 304 kilograma heroina, 147 kilograma kanabisa, 5.402 stabljike marihuane i 1,3 kilograma kokaina.

Među oružjem oduzetim u toj akciji su 43 puške, 42 pištolja, 6 vazdušnih topova, jedna protivpješadijska mina, PVO sistem, 15 granata, dvije mašine za sklapanje, dvije protivtenkovske rakete i 12.250 komada municije, prenose Vijesti.

Iz UP ističu da su u toj aktivnosti, u pripremnim fazama i u sprovođenju, osim kancelarije EUROPOL-a u Crnoj Gori, aktivnu ulogu imale i organizacione jedinice Sektora za borbu protiv kriminala nadležne za borbu protiv krijumčarenja narkotika, oružja i ilegalnih migranata, kao i da su značajnu ulogu i doprinos dali i pripadnici Sektor granične policije.

”Još jednom je potvrđena veoma dobra međunarodna saradnja organa za sprovođenje zakona Crne Gore i drugih zemalja i međunarodnih organizacija. Crna Gora je opravdala ulogu dobrog domaćina i kolidera veoma značajne međunarodne aktivnosti u mandatu EUROPOL-a, te se pokazala kao kredibilan partner partnerskim službama za sprovođenje zakona. Organizaciju SEE JAD 2022 u Crnoj Gori je potvrda snažne podrške Evropske unije u daljem jačanju kapaciteta i napora crnogorske policije i snaženju regionalne i međunarodne saradnje kao ključnog preduslova za brži napredak u integracijskom procesu”, kazali su iz UP.

“Crna Gora pouzdan partner”

Uprava policije bila je kolider u značajnoj međunarodnoj aktivnosti Dani zajedničke akcije za Jugoistočnu Evropu (SEE JAD), koja je realizovana u periodu od 26. do 29. oktobra, pri čemu je Centralni koordinacioni centar iz kojeg se upravljalo akcijom formiran u Podgorici. Aktivnost je planirana i realizovana u saradnji sa EUROPOL-om, uz podršku projekta IPA2019, kazali su juče iz UP.

Iz te institucije istakli su da formiranje Koordinacionog centra u Podgorici, što je prvi slučaj da se on formira van sjedišta EUROPOL-a, pokazuje da je Crne Gore pouzdan partner, kako pišu Vijesti.

U toj međunarodnoj aktivnosti učestvovalo je 28 zemalja iz regiona i Evropske unije - Austrija, Bugarska, Hrvatska, Češka, Danska, Francuska, Njemačka, Grčka, Italija, Irska, Luksemburg, Portugal, Rumunija, Slovenija, Slovačka, Španija, Švedska, Holandija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Moldavija, Sjeverna Makedonija, Srbija, Švajcarska, Velika Britanija, Ukrajina.

Iz UP su saopštili da su direktor te institucije Zoran Brđanin i njegov pomoćnik Dejan Knežević 26. oktobra obišli Centralni koordinacioni centar, te da se prvi policajac dan kasnije sastao sa predstavnicima Evropske komsije, EMPACT-a i predstavnicima projekta IPA 2019.

”Koordinacioni centar SEE JAD-a u Podgorici su 27. oktobra obišli i predstavnici Evropske komisije, kao i Granični prelaz Božaj, prilikom čega su imali direktan uvid u način rada i postupanje policijskih službenika prilikom granične kontrole”, kazali su iz UP.