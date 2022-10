Tužbe protiv URE zbog predizbornog spota i Vuksanovića zbog izjave o školi u Tološima.

Izvor: MONDO

Pravni zastupnik kompanije Bemaks, advokat Zoran Piperović podnio je danas dvije tužbe Osnovnom sudu u Podgorici protiv Građanskog pokreta URA i nosioca lste Socijalističke narodne partije (SNP) za lokalne izbore u Podgorici Nebojše Vuksanovića zbog predizbornih aktivnosti u okviru kampanje u glavnom gradu.

Bemaks je tužio Građanski pokret URA zbog sadržaja promotivnog spota koji je emitovan pred lokalne izbore u Podgorici, a u kojem jednoj muškoj osobi, koja prolazi ulicom, na glavu pada cigla sa zgrade koju gradi ta kompanija, prenosi Pobjeda.

“Ispred te zgrade, kako se vidi u video sadržaja, na pet panoa napisano je Bemaks sa logom te kompanije. Ne treba biti dovoljno mudar i pametan da zaključi da takvu bestijalnost, neinventivnost i takvu povredu ugleda niko drugi nije mogao da osmisli osim URA. Biće prilike da na sudu obrazlažu tu svoju političku satiru i neinventivnost”, rekao je Piperović za portal Pobjeda.

On je dodao da je druga tužba podnijeta protiv Nebojše Vuksanovića koji je u Tološima na predizbornom skupu kazao da je Osnovna škola “Novka Ubović” izgrađena “našim-vašim parama”, dodajući: “Nijesu to njihove pare, od nas su ih oteli i mi ćemo nakon izbora sve to da ispitamo”.

“Eto prilike da Vuksanović na sudu kaže šta će i kako će to da ispita”, istakao je Piperović.

On je naglasio da je Osnovnom sudu dostavio i dva ugovora o donatorstvu – jedan koji je zaključen između Bemaksa i Ministarstva prosvjete, kojim je tada rukovodio Damir Šehović, i drugi aneks ugovora koji je sa tom firmom potpisala bivša ministarka prosvjete, nauke, kulture i sporta Vesna Bratić.

“Vesna Bratić je došla u Vladu na anti-DPS kampanji, tako da se i ne slaže u logičkoj ravni da bi ona pravila aneks ugovora sa firmom koja je od građana dobila pare, pa sa tim parama gradi školu”, konstatuje Piperović.

On smatra da je grubo povrijeđano pravo ličnosti i porodici Ubović i Bemaksu, kao i svim roditeljima čija djeca pohađuju školu “Novka Ubović”.

“Povrijeđena su i dječija prava, ljudska prije svega. Razumijem politički zanos i elan koji obuhvati protagoniste pojedinih partija u predizbornim aktivnostima, ali se moralo povesti računa o onome što se priča, a posebno o tome kada se radi o djeci, školstvu i obrazovanju i nečemu što se zove donatorstvo – dobra volja, pažnja i ljubav prema državi kompanije i porodice Ubović koji su poklonili školu Crnoj Gori, bez ijednog centa obaveze države”, istakao je Piperović.

On je najavio i da će kompanija Bemaks nabaviti kompletan novi namještaj i opremu za školu.

“Vrijednost njihovog iznosa je 0 eura prema državi. Dakle, spremni su da kupe namještaj. Koliko treba biti pametan i reći: “Nemojte kupovati, naći ćemo mi sredstva za to”. Takav namještaj i opremu vjerovatno niko u ovoj državi ne može da kupi. A svi koji se brinu odakle pare, neka samo zatraže i dostaviće im se godišnji izvještaji koje rade eminentne revizorske kuće. Svaka revizorska kuća je ili iz zemlje zapadne Evrope, ili SAD-a i ne vjerujem da bi oni zbog DPS-a, Marka, Janka, Đura gledali kroz prste kompaniji Bemaks. Eto svima prilike da na sudu obrazlože zašto su radili to što su radili u predizbornoj kampanji. Naravno da neće moći obrazložiti jer je sve to živorno, morallno i logično neobjašnjivo”, zaključio je Piperović.