Zlupotrebom položaja oštetio OŠ „Vuk Karadžić“ za iznos od 13.550 eura, saopštavaju iz Uprave policije

"Službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Sjever“ su državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama podnijeli krivičnu prijavu protiv R.Č. (47) iz Berana zbog sumnje da je izvršio krivična djela zloupotreba službenog položaja i

falsifikovanje isprave, a na štetu Ministarstva prosvjete – Osnovne škole „Vuk Karadžić“ u Beranama", saopštavaju iz Uprave policije.

On je, kako se sumnja, kao računovođa u navedenoj školi, iskorišćavanjem svog službenog položaja i prekoračenjem granica svog službenog ovlašćenja tokom septembra i oktobra 2022. godine, za sebe ili drugog pribavio protivpravnu imovinsku korist, na način što je sa žiro računa škole u više navrata na svoj račun prebacio iznos od ukupno 13.550 eura.

On je potom doveo u zabludu direktoricu škole na način što joj je prikazao izvode iz banke, koji su bili lažni, a na kojima je prikazao lažne novčane iznose.

"On je na ovaj način pričinio materijalnu štetu Ministrastvu prosvjete Crne Gore u iznosu od 13.550 eura", zaključuje Uprava policije.