Vijest o ubistvu Radoja Zvicera ispostavila se kao dezinformacija. O ovom slučaju govorili su u jutarnjem programu Kurir televizije, Rajko Nedić, odgovrni urednik Kurira i Božidar Spasić, stručnjak za bezbjednost.

"Najprije je preko društevenih mreža u petak pušteno da je Zvicer ubijen. Do ranih jutarnjih sati smo istržaivali i znali smo da je to bilo Panami, u vili, a onda smo pronašli advokata koji je demantovao informacije i sve je to trajalo u noći između petka i subote. Tokom vikenda smo definitivno saznali da se ne radi o Zviceru, ali je i dalje ostala priča i zašto se sve to izdešavalo", rekao je Nedić.