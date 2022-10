Službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Jug“ su priveli deset osoba zbog tuče navijačkih grupa u kojoj je jedna osoba zadobila povrede.

Naime, sinoć oko 23.30 časova u ulici Žrtava Fašizma, došlo je do svađe i tuče dvije grupe mlađih lica, članova navijačke grupe „Varvari“ iz Podgorice i navijačke grupe „Crvena zvezda“ iz Budve.





Brzom intervencijiom budvanske policije spriječen je dalji sukob ovih lica.



U ovom incidentu K.M. (29) je zadobio lakše povrede, a oštećeno je vozilo u kojem se on nalazio kao suvozač.

Policija je privela ukupno deset osoba, od koji je osam iz Podgorice i to: K.O. (19), Đ.R. (20), B.E. (22), M.D. (19), N.A. (19), V.N. (29), S.V. (20) i V.D. (23), a od kojih su oduzete četiri bejzbol palice.





Osim njih, privedena su i dva lica iz Budve, S.J. (25) i M.K. (29).



Od svih lica su prikupljena obavještenja na okolnosti navedenog događaja i odmah je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, koji je naložio preduzimanje daljih mjera i radnji u cilju utvrđivanja svih okolnosti događaja, nakon

čega će se izjasniti o pravnoj kvalifikaciji djela.