Bivši funkcioner spoljnopolitičkog ministarstva navodno koristio uređaj Belojevića kako bi stupio u kontakt sa svojim vezama, prenose Vijesti.

Penzionisani službenik Ministarstva vanjskih poslova (MVP) Crne Gore Radomir Sekulović moguće je koristio telefon svog kuma Vladimira Vlatka Belojevića najvjerovatnije za sumnjive kontakte s agentima povezanim s ruskim službama, saznaju Vijesti.

Do tih podataka, prema nezvaničnim informacijama, došlo se tokom izviđajnog dijela, u sklopu akcije kojom koordinira Agencija za nacionalnu bezbjednost (ANB).

”Policija je uparivanjem telefonskih poziva povezala sumnjive kontakte Sekulovića i Belojevića”, saopšteno je nezvanično Vijestima.

Sekulović i Belojević uhapšeni su prekjuče u sklopu šire međunarodne operacije - iz Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) objašnjeno je da su protiv njih podnijete samo krivične prijave zbog nedozvoljenog držanja oružja, a da je u toku izviđaj za krivična djela - stvaranje kriminalne organizacije i špijunaža.

Belojević je odlukom osnovnog državnog tužioca u Podgorici Nikole Boričića pušten da se brani sa slobode, dok je Sekulović zadržan u pritvoru do 72 sata jer je policija pretresom njihovih kuća pronašla pištolj i nekoliko komada municije što je bio osnov za pokretanje krivične istrage protiv njih dvojice.

Akcija pod vođstvom tajne službe počela je u četvrtak ujutru pretresima na više lokacija, a kontrolisani su objekti navodnih članova grupe što su radili za rusku obavještajnu službu.

To je rezultiralo hapšenjem Sekulovića i Belojevića, kao i proglašenjem šest diplomata Ambasade Ruske Federacije akreditovanih u Crnoj Gori personama non grata, od strane Ministarstva vanjskih poslova, prenose Vijesti.

”Zbog aktivnosti koje su u suprotnosti s Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima i odnosima međusobnog uvažavanja i poštovanja dvije države”, navedeno je u saopštenju.

Zabrana za 28 osoba

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) odgovorili su na pitanja “Vijesti” da su preduzete mjere i radnje u cilju uskraćivanja boravka i zabrane ulaska za 28 stranih državljana, koji su “indicirani kao nosioci malignog uticaja sprovedenog za interese stranih službi”.

Oni su rekli da predstavnici te institucije i ANB sprovode aktivnosti protiv malignog uticaja stranih službi, prenose Vijesti.

”U sklopu kontinuiranih i koordinisanih aktivnosti koje sprovode MUP i ANB, a u okviru svojih zakonskih ovlašćenja, preduzete su mjere i radnje u cilju uskraćivanja boravka i zabrane ulaska za 28 stranih državljana. Kroz operaciju koju je sprovela Agencija za nacionalnu bezbjednost, predmetna lica su indicirana kao nosioci malignog uticaja sprovedenog za interese stranih službi. MUP i ANB će zajedno s ostalim crnogorskim institucijama nastaviti da prate bezbjednosne rizike i u skladu s tim preduzimati sve raspoložive mjere i radnje iz svoje nadležnosti u cilju zaštite nacionalne bezbjednosti i interesa Crne Gore.”

MUP nije odgovorio da li je nekim osobama - ruskim državljanima, koji se nalaze na spisku ANB-a i SDT-a, već otkazan boravak u Crnoj Gori jer se prema Zakonu o strancima u članu 10 predviđa da se ograničenje ili zabrana kretanja strancu može izreći na određenom području u Crnoj Gori ako to zahtijevaju razlozi nacionalne, odnosno unutrašnje bezbjednosti.

Tužilac i portparol SDT-a Vukas Radonjić naveo je za “Vijesti” da je na zahtjev SDT-a, podnijetog na osnovu obavještenja koje je prikupila i dostavila Agencija za nacionalnu bezbjednost, a po naredbi Višeg suda u Podgorici, policija izvršila pretres stanova i drugih prostorija više građana, zbog osnovane sumnje da su učinjena krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i špijunaža.

Po nalogu SDT-a, policija je u četvrtak privela šest službenika ambasade Rusije i nekoliko državljana te zemlje zbog toga jer su pod izviđajem Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), a u akciji kojom koordinira Agencija za nacionalnu bezbjednost (ANB).

Aktivnosti, kako navode nezvanični izvori, dio su šire akcije koju ANB sprovodi u koordinaciji s međunarodnim partnerima.

Roćen: Sekulović je bio portparol kod Burzana

Nekadašnji šef diplomatije Milan Roćen reagovao je na tekst “Diplomata šefovao mrežom ruskih špijuna”.

”Povodom akcije ANB-a u saradnji s međunarodnim partnerima, u kojoj je za špijunažu u korist Rusije osumnjičen bivši službenik MIP Crne Gore Radomir Sekulović, zlonamjerno je u svim vašim medijima zloupotrijebljeno i moje ime. Danas u dnevnom listu “Vijesti” u tekstu pod naslovom ‘Diplomata šefovao mrežom ruskih špijuna’, s udarnom najavom na naslovnoj strani, piše da je Sekulović došao u Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore u vrijeme kad sam ja bio ministar. To je preneseno i na portalu “Vijesti”, a sinoć objavljeno i na TV u informativnoj emisiji u 22 h. Kako sam obaviješten, ta izmišljotina je objavljena i na nekim manje poznatim portalima, što je izgleda i vama bio izvor.

"Da je vašim novinarima bilo do činjenica, mogli su provjeriti da je Radomir Sekulović radio u Ministarstvu inostranih poslova Crne Gore od 2002. do 2019. godine, a da sam ja bio ministar od 2006. do 2012. Inače, mnogo toga što se dešavalo tokom moje duge političko-diplomatske karijere, s vremena na vrijeme se pokušava meni imputirati u negativnom kontekstu.

"Više je nego očigledno da je dovođenje Sekulovića u vezu sa mnom urađeno s lošom namjerom, jer se i u samom tom tekstu kasnije navodi da je on bio portparol MIP-a u vrijeme kad je ministar bio Dragiša Burzan (2003-2004)”, navodi se u reagovanju.

Đukanović: Sluge tuđih interesa završiće na sudu.

Predsjednik države Milo Đukanović rekao je juče u Skupštini da neki ljudi otvoreno služe interesima drugih država.

To je kazao komentarišući hapšenja zbog sumnje da su pojedine osobe radile za obavještajnu službu Rusije, među njima i bivši portparol MVP, prenose Vijesti.

”O tome sam već govorio u prethodnom pitanju, žigošući predsjednika Vlade”, rekao je Đukanović.

On je optužio premijera Dritana Abazovića da je izvođač radova za interese “velike Srbije i imperijalne Rusije”.

”Iz materijala koje sam prethodnih godina dobijao na tu temu, meni je to takođe bilo očigledno, ali to nije dovoljno. Potrebno je da se zaokruži slika i da se procesuira u nadležnom tužilaštvu”, rekao je šef države u parlamentu pred novinarima.

Kazao je da se raduje i da pozdravlja inicijativu nadležnih državnih organa, dodajući da se varaju oni koji misle “da mogu zauvijek nekažnjeno rušiti državu”.

”Prije ili kasnije to će završiti s krivično-pravnom odgovornošću onih koji su služili tuđim interesima”, poručio je Đukanović.

Moskva: Iza protjerivanja stoji zapad, slijedi odgovor

Portparolka ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da se iza protjerivanja šest ruskih diplomata iz Crne Gore “jasno vidi zapadni trag”.

”Posljednjih godina u Podgorici su, iz sebičnih političkih pobuda, navikli da bespogovorno prate rusofobičnu ‘politiku obuzdavanja’ koju nameću Anglosaksonci, a koja danas pod dežurnom kamuflažom ukrajinskih događaja dostiže maksimalnu brzinu”, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu Ministarstva spoljnih poslova Rusije.

Kako je navela, nemoguće je drugačije objasniti kako je zemlja koja je istorijski bliska i prijateljska za kratko vrijeme postala “gotovo isturena stanica ofanzive na Rusiju”, prenose Vijesti.

Ona je preporučila Rusima da, s obzirom na neprijateljsko ponašanje vlasti u Podgorici, “kritički prilaze planiranim putovanjima u Crnu Goru”.

Navela je da “neprijateljsko ponašanje” neće ostati bez odgovora.

Božović ne može u Crnu Goru

Protjerani ambasador Srbije u Crnoj Gori Vladimir Božović ocijenio je kako je odluka da mu se zabrani ulazak u Crnu Goru - udar na cijeli srpski narod.

On je objavio video snimak sa graničnog prelaza Dračenovac sa Srbijom, na kojem, kako je kazao, čeka da mu bude uručeno rješenje o zabrani ulaska u Crnu Goru.

Najavio je da će se žaliti na to rješenje.

Ministar pravde Marko Kovač kazao je da je nerazumljivo i neprihvatljivo da bez ikakvog povoda Božoviću bude zabranjen ulazak u Crnu Goru, prenose Vijesti.

”Zvaničnom ambasadoru Republike Srbije u Crnoj Gori, čovjeku koji je rođen u Crnoj Gori i kojem roditelji i najuža rodbina vjekovima imaju korijene u našoj državi”, napisao je na Tviteru i konstatovao da bi ti akti morali biti preispitani.