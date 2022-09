Sudski tumač za španski jezik biće saslušan po prijavi Krstovića - optuženih za šverc kokaina.

Osnovni tužilac Denis Zvrko za 5. oktobar odgodio je saslušanje sudskog tumača za španski jezik Žane Tasan Mazoko, prenose Vijesti.

Krivičnu prijavu protiv nje podnijeli su Budimir i Marina Krstović, jer je u postupku koji se protiv njih vodi zbog šverca 1.206 kilograma kokaina, prevela poruke s engleskog jezika - što joj nije bilo u opisu zadataka.

Ona je još prije tri mjeseca u podgoričkom Višem sudu priznala da je riječ o pogrešnom prevodu. U međuvremenu Sudu je dostavljen novi prevod sporne komunikacije.

Saslušanje sudskog tumača za španski jezik Žane Tasan Mazoko, odgođeno je na njen zahtjev, jer je tražila da joj se omogući da angažuje advokata koji će prisustvovati njenom ispitivanju.

Početkom juna, na glavnom pretresu u sudu, ona se izvinila što je prevodila i komunikaciju sa engleskog jezika, između optužene Marine Krstović i vlasnika firme iz Ekvadora Karlosa Falkezija.

”Ponijelo me. Ako sam grešna, neka mi Bog oprosti... Ja se izvinjavam što sam grešna, ako sam kome naudila”, rekla je ona.

Sutkinja Vesna Kovačević tada je dala nalog tumaču da samo prevede komunikaciju sa španskog na crnogorski jezik, dodajući: “Zaboravite engleski jezik, ne dirajte taj dio”.

Branioci optuženih Krstovića, koji tvrde da su upravo pogrešno prevedene poruke, bile ključne za podizanje optužnice i tvrde da je sudu dostavljen novi prevod sporne komunikacije.

Ocjenjuju da taj prevod u cjelosti potvrđuje da njihovi klijenti nemaju veze sa krijumčarenjem 1.206 kilograma kokaina.

”Radi se o bitnom dokazu, budući da optužnica tužilaštva u cjelosti počiva na tim komunikacijama. Podsjetiću da su od 6.000 poruka za VDT bile sporne samo te dvije tri poruke. Evo, po ovom dokazu mi vidimo da su te poruke prevedene na jedan skandalozan način, odnosno, da su imale za cilj samo da na silu kreiraju osnovanu sumnju u odnosu na naše branjenike”, rekao je branilac optuženih Krstovića, advokat Stefan Jovanović.

I njegov kolega i takođe branilac okrivljenih, advokat Dragoljub Đukanović tvrdi da je pogrešan prevod kriv za podizanje optužnice

”Pokazalo se ovim sadašnjim zvaničnim i potpuno regularnim prevodom, da je raniji prevodilac zloupotrijebio i napravio prevod kako ne treba i iz toga prevoda je proisteklo i optužnica i sve ovo što se dešavalo u tom predmetu”, rekao je on.

Kako glasi pravi prevod poruka, međutim, branioci ne otkrivaju, ali tvrde: “Nema ni jedne jedine riječi koja je sporna i koja nije u duhu poslovanja između dvije firme o trgovini bananama”.

Na suđenju je nedavno saopšteno da originalna poruka glasi: “Looks like wk 29 they will slifr puerto bolivar port - it will have to be Guayaquil that’s what msc Serbia toid me”.

Prevod Žane Tassan Mazzocco: “Izgleda da će u 29. nedjelji brod zaobići luku Bolivar - kako su mi rekli iz MSC Srbija očekuju tamo nevolje”.



Žalba opet pred Ustavnim sudom

Više državno tužilaštvo u Podgorici podiglo je optužnicu protiv okrivljenih Krstovića, zbog krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, odnosno kokaina u količini od 1.206,253 kilograma.

Optuženi Krstovići uhapšeni su u avgustu prošle godine, nakon što je u magacinu njihove firme “San Francisko”, u zetskom selu Mojanovići, pronađen kokain sakriven među paketima banana.

Na odluku o pritvoru ponovo su se žalili branioci okrivljenih, a odluka još nije donijeta, saopštavaju Vijesti.