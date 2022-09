Uglješa Grgur, privatni detektiv, istakao je da je Jovana Vukotića likvidirao profesionalni ubica, koji je imao savršenu logistiku.

Izvor: Kurir

Samo profesionalni ubica je mogao da izvede takav zločin da samo ubije metu, a da ostali oko njega ostanu nepovrijeđeni.

"Samo je profesionalac mogao da izvede to na tako profesionalni način. Za njih se jako malo zna, ne pojavljuju se mnogo u javnosti. Oni mogu da dođu i sa strane i da odmah napuste zemlju. Mogu biti i pripadnici specijalnih jedinica, i često se za njih ne zna ni ko su, ni šta su, ni kako skrivaju svoje tragove", kaže privatni detektiv.

Profesionalni ubica se rješava oružja kojim je počinio ubistvo.

Izvor: Jovan Vukotić

"To su ljudi koji vode računa o svakom djeliću svog ponašanja i niko ne može da zna da se on baš time bavi. To nisu mali iznosi novca koje oni zarade", kaže Grgur.

On je rekao da ubice najčešće angažuju kriminalni klanovi.

"Biraju mlade momke koji se brinu i staraju sami o sebi. Oni koji su amateri i ne znaju kako da izvrše djelo i, po pravilu, uvijek budu uhvaćeni. Ima istine da su profesionalne ubice često bili učesnici u ratu. Sada se regrutuju i mlade osobe za to, ali oni rade za mnogo manju sumu novca nego profesionalci. Bilo je slučajeva i da ih naručilac sam posle ubije", kaže Grgur.

Izvor: Kurir televizija

Postavljanje eksploziva nije garancija da će se atentat izvršiti kako treba.

"Profesionalnog ubicu je teško otkriti, oni imaju logistiku odličnu, nevjerovatno je kako se to dešava. Meta vodi računa o svom kretanju, a najčešće ubicu do njega dovede neko blizak. Plaćenici imaju nalogodavca i neće za svakog da rade", kaže Grgur.

Mnogi su pali na kriptovanim telefonima, ističe Grgur.