Goran Vlaović (38) važio je za "tihog dona" crnogorskog podzemlja. Kako kažu u njegovom Herceg Novom, bio je izuzetno moćan i živio je na visokoj nozi.

Izvor: Youtube

Goro, kako je Vlaoviću bio nadimak, ubijen je 21. avgusta na Pagu, posle čega je uhapšen Kragujevčanin Duško Tanasković (28).

"Vlaović je rodni Herceg Novi napustio odavno. On u ovom gradu nije živio bukvalno 15 godina. Jednostavno je nestao. Kada je dolazio, bilo je to nakratko, u tajnosti. Imam informacije da je živio mnogo moćno, mnogo para je imao i bio je mnogo moćniji igrač nego što se pretpostavljalo. Više vremena je provodio u Italiji i na Ibici, gdje je imao i kuću. Vozio je 'ferari', živio dobro, bio u vezama sa starletama. Rano je počeo da radi. Priča se da je bio mnogo jak, s tim što nije ubijao", priča za Objektiv Duško Kovačević, novinar i analitičar iz Podgorice.

Sagovornik Objektiva navodi da Vlaovića niko nije pominjao dok nije ubijen.

"To govori o tome koliko su duboki ti klanovi. Iako je 'škaljarski klan' desetkovan, gotov uništen, 'kavački' je ostao jak. Postoji nekoliko nivoa 'kavačkog klana'. Ovaj dečko je bio fin, iz dobre i prelijepe porodice. Otac i majka su mu živjeli u Italiji i Beogradu, a najmanje u Herceg Novom. Kada je ranije bila brodska linija Bari-Bar, njegov otac je u Bariju sačekivao naše ljude koji su išli tamo da kupuju garderobu. On je bio kao jedna vrsta trgovačko-turističkog radnika. Upućivao ih gdje mogu da kupe dobru robu, a i sam je trgovao. Rođeni brat mu je bio direktor hotela u Herceg Novom. Malo je poznato da je Vlaoviću rođeni ujak bio pokojni Dragoljub Đuričić, naš najbolji bubnjar. Njima su kuće u Herceg Novom blizu. Dragoljub je ispod autobuske stanice imao i kafić, koji se zvao 'Leb i so'. A Vlaović u blizini istu finu kuću, bogata su familija", otkriva Kovačević.

SAHRANA U BEOGRADU?

Ipak, kaže, Vlaović je strahovao za svoj život.

"Očekivao je to, ali ponašao se dosta otvoreno i opušteno. Ova smrt je posledica škaljarsko-kavačkog rata. Mejer Lanski je bio u sicilijanskoj mafiji, poznat kao 'mafijaški računovođa', tako je i Vlaović bio 'tihi don'. Vodio je pozadinske poslove", dodaje podgorički analitičar za Objektiv.

Mještani Herceg Novog kažu da u gradu nema smrtovnice Gorana Vlaovića.

"Čuli smo da će Goran biti sahranjen u Beogradu", rekli su Novljani.

KAKO JE "PUKLO" SA ROGANOVIĆIMA?

Ubijeni Vlaović je 2010. godine bio optužen da je učestvovao u ubistvu Beograđanina Marka Vesnića zvanog Buca (29), inače jednog od tadašnjih vođa Delija. Za ovaj zločin bili su optuženi Vlada i Dušan Roganović, kao i Dražen Čađenović. Kako se saznaje, između Vlaovića i Roganovića posle hapšenja je "pukla tikva".

"Posle ubistva Vesnića, Vlaović je ušao u sukob sa Roganovićima. Oni su ga optuživali da im namjestio proces. Iako ih je sakrivao u nekom apartmanu i donosio im hranu, došlo je do svađe", otkriva izvor.

Roganovići su, inače, označeni kao saradnici "kavačkog klana". Dušan Roganović je ostao bez obije noge u bombaškom napadu aprila 2017, dok je Vladimir Roganović ubijen u centru Beča decembra 2018. godine.