Pripadnika "škaljarskog klana" Gorana Vlaovića je Srbin ubio ispred noćnog kluba tako što mu je pucao u vrat.

Izvor: Youtube

Goran Vlaović (32) za kog crnogorski mediji navode da je bio pripadnik "škaljarskog klana" već je izašao iz kluba kada mu je državljanin Srbije osumnjičen za ubistvo prišao s leđa i pucao u vrat.

Bio je možda 15 do 20 metara od ulaza, u društvu djevojke s kojom je viđen i prethodnih dana, bivše srpske misice, a ubica mu je onda iz pištolja s prigušivačem hladnokrvno ispalio hitac u vrat.

I dok je Vlaović pao kao pokošen, ubica je počeo da bježi sa mjesta zločina, te je u bijegu i bacio pištolj. Nije daleko odmakao jer je brzo javljeno njegovo kretanje i "uletio" je interventnim policajcima koji su ga savladali i uhapsili, ispričao je izvor upućen u ovaj događaj.

Teško ranjeni Vlaović nije na mjestu ostao mrtav već je preminuo u kolima Hitne pomoći. Za sada sve ukazuje na to da se radi o naručenom ubistvu. "Pa to je Goran, to je Goran!", vikalo je nekoliko osoba koje su se zatekle ispred kluba, što znači da je Vlaović prije nego što je ubijen, bio u društvu više osoba koje su ga poznavale.

On je, kako je reklo nekoliko sagovornika hrvatskih medija, već danima bio na Pagu i u društvu djevojke i još nekih osoba, a bio je viđen i u nekim drugim noćnim klubovima. Navodno je bio i praćen i tek treba da se ustanovi da li je bio samo pod nadzorom "egzekutora" koji je trenutno na ispitivanju u zadarskoj policiji ili je u tome učestvovalo i više osoba.

Iako se spominjalo da je bilo sukoba i u klubu prije ubistva, vrlo brzo se ustanovilo da to nije tačno. Policija je već uzela snimke nadzornih kamera, a postoje i brojne snimke onih koji su se oko 6 sati zatekli ispred kluba i snimali smrtno ranjenog Vlaovića i osobe koje su pokušale da mu pomognu.

"Ubio je čovjeka. U glavu mu je pucao, u glavu!", čuje se na jednom od snimaka.

Vlaović, prema policijskim izvorima slovi za bliskog člana "škaljarskog klana", a crnogorskoj policiji je poznat od ranije, ali i egzekutor koji je Vlaoviću pucao u glavu. Šta je tačan motiv zbog kojeg je Vlaović likvidiran u klasičnoj "sačekuši", istražuje policija.