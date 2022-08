Članovi barske kriminalne grupe Martin Janković i Marko Peruničić odlukom Apelacionog suda ostaju u pritovoru još dva mjeseca, nakon što je je ovaj sud odbio njihove žalbe, prenosi Standard.

Izvor: MONDO/Miljana Dašić

Oni se zajedno sa Stefanom Jankovićem, Ervinom i Eldinom Muratovićem, Vladimirom Ulamam i Stefanom Mićićem terete da su planirali likvidaciju Nikole Spasojevića i izvjesnog Milana, saopšteno je iz Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) za Standard.

Do tih sumnji istražitelji su došli analizirajući presretnutu komunikaciju, ostvarenu putem kriptovane Sky ECC aplikacije, u kojoj su i fotografije. Sumnje su potkrijepili i vještačenjem baznih stanica, koje su potvrdile da su se osumnjičeni kretali u blizini Spasojevića, odnosno, da su ga pratili i opservirali na teritoriji Bara, Podgorice, Budve i Pljevalja, piše Standard.

Spasojevića, koji je u bjekstvu, srpska policija potražuje zbog sumje da je dio krimalne grupe koju je formirao Pljevljak Darko Šarić, a koja je od početka 2020. do 14. aprila 2022. godine, švercovala kokain i izvršila jedno ubistvo.

Kako se navodi u spisima predmeta specijalni tužioc Miroslav Turković je ocijenio da bi Janković i Peruničić pobjegli, ukoliko se nađu na slobodi, ali i da bi mogli uticati na saizvršioce koji su u bjekstvu – braću Muratović, Ulamu i Stefana Jankovića.Turković je obrazložio da je ta kriminalna grupa, čiji organizator još nije otkriven, formirana na duže vrijeme, a da iz njihovih međusobnih odnosa proizilazi da su planirali ubistva više osoba.Likvidaciju izvjesnog Milana, članovi klana koji je blizak škaljarskom, ostavili su za “nakon lišenja života Spasojevića”.

”Iz presretnute komunikacije ostvarene putem aplikacije za kriptovanu komunikaciju SKY ECC, proizlazi osnovana sumnja da su osumnjičeni Stefan Janković, Martin Janković, Edin Muratović, Elvin Muratović, Vladimir Ulama, Marko Peruničić, Stefan Mićić i druga, za sada neidentifikovana lica, kao pripadnici kriminalne organizacije, preduzeli aktivnosti u cilju realizacije kriminalnog plana – ubistva člana suprotstavljene kriminalne organizacije, Spasojević Nikole iz Bara, pa su djelujući po uputstvima organizatora kriminalne grupe, koji je koristio nalog sa pin kodom K****6, u kontinuitetu vršli opservaciju kretanja Spasojevića na teritoriji Bara, Podgorice, Budve i Pljevalja, u namjeri njegovog ubistva”, piše rješenju suda.

Pojašnjeno je da su osumnjičeni Spasojevića nadgledali iz blizine, ali i optičkim sredstvima, kao i da su informacije o njegovom kretanju i navikama dostavljali organizatoru te krimi-grupe.

“Okrivljeni M.J. je postupa po naredbama i uputstvima organizatora kriminalne organizacije, da sam i zajedno sa drugim pripadnicima kriminalne organizacije prikuplja informacije i podatke o mjestu, vremenu i načinu najpovoljnijeg izvršenja krivičnih djela protiv života i tijela lica čija ubistva su planirana, da izvršava naredbe i uputstva organizatora kriminalne organizacije u poglednu osmatranja i praćenja kretanja lica koja treba lišiti života, te da o prikupljenim informacijama obavještava organizatora ali i druge pripadnike kriminalne organizacije radi lociranja i daljeg praćenja lica koja treba lišiti života”, navodi se u spisima premeta.

Iz spisa koje je EUROPOL dostavio nadležnim organima proizilazi činjenica da je Janković koristio SKY aplikaciju pod šifrom, sa koje je poslao fotografiju dva vozila parkirana u svom dvorištu od kojih je jedno vozilom marke “mercedes”, za koje se utvriđeno da je u njegovom vlasništvu, jer je samo par dana ranije bio zaustavljen od policije i legitimisan. Takođe, nalog sa pin kodom koji je koristio okrivljeni, bio je aktivan upravo u mobilnom telefonu kada je on pratio žrtvu, odnosno tokom osmatranja, što ga je odalo istražiteljima.

Iz dostavljenih komunikacija dalje se zaključuje da postoji osnovana sumnja da je korisnik naloga sa šifrom M, okrivljeni Perunčić našta ukazuju podaci iz listinga telefonskog aparata pribavljenih naredbom nadležnog suda i podaci u dostavljenom izvještaju EUROPOL-a, piše Standard.

“Iz čega proizilazi da je bio aktivan upravo u mobilnom telefonu navedenog IMEI broja, a da je navedeni mobilni telefon u vrijeme izvršenja krivičnog djela, odnosno preduzimanja radnji praćenja i osmatranja lica koje treba lišiti života bio aktivan na baznim stanicama koje pokrivaju mjesto odakle su preduzimane navedene radnje.

Takođe, iz same komunikacije koja je presretnuta, proizilazi da su naprijed označena lica, uključujući i osumnjičene M.J. i M.P., formirala zatvorenu grupu za međusobnu komunikaciju, a i direktno komunicirala između sebe, iz koje sadržine komunikacije sa da izvesti zaključak o podijeljenosti uloga u cilju izvršenja kriminalnog plana koje su pripadnici ove grupe prihvatili. Takođe iz razmijenjenih komunikacija proizilazi da su okrivljeni u ranijem periodu, dakle tokom avgusta 2020. godine, postali pripadnici kriminalne organizacije koja je imala za cilj izvršenje više krivičnih djela ubistvo i to upravo na način i pod uslovima kako je to naprijed navedeno, prenosi Standard.

Dakle, imajući u vidu prethodno navedeno, te sve dokaze sadržane u spisima predmeta, ovaj sud nalazi da su okrivljeni M.P. i M.J. osnovano sumnjivi da su izvršili krivično djelo stavljeno im na teret predmetnom naredbom o sprovođenju istrage SDT-a (gore bliže objašnjeno), što je osnovni uslov da bi se nekom licu odredio, a samim tim i produžio pritvor”, zaključuje se u spisima.