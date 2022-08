Motiv ubistva nije poznat, ali je kriminolog i psiholog otkrio kako otprilike izgleda psihološki profil masovnog ubice sa Cetinja!

Izvor: Youtube/Screenshot/Pobjeda/Privatna Arhiva

Vuk Borilović ubio je 10 sugrađana u petak, a ranio njih šest prije nego što je i sam ubijen. Tokom krvave drame iz lovačke puške nasumično je pucao u podstanare, komšije, zatim ekipu Hitne medicinske pomoći i pripadnike policije koji su došli na mjesto pucnjave, ali i prolaznike.

Zasad motiv masovnog ubistva nije poznat, a kriminolog i psiholog prof. dr Dobrivoje Biba Radovanović, je za "24sedam" govorio o psihološkom profilu masovnog ubice. On otkriva da su četiri osobine dominantne, kako bi se neka osoba mogla tako klasifikovati: izražena agresivnost, impulsivnost, narcisoidnost i manipulativnost.

On kaže i da se masovne ubice razlikuju, jer nekada je razlog za masakr duševna bolest, a nekada okidač može biti nečije stanje, odnosno reakcija na određenu situaciju. Možemo to klasifikovati i kao bijes, koji nikako ne može biti kategorisan kao psihička bolest. Ipak o rekacijama u stanju bijesa mnogo toga govori struktura ličnosti, koja zapravo ponovo može ukazivati da li je kod neke osobe ona urušena.

"Kada je riječ o masovnim ubicama koje nisu teroristi, možemo govoriti o nekoliko različitih povoda za masakr: osveta, sukob, korist, ali i psihološko pucanje. Nisam previše upućen u slučaj koji se dogodio na Cetinju, ali po infromacijama koje su kružile po medijima, ne vjerujem da je Vuk Borilović bio duševni bolesnik, jer sam siguran da bi se to ranije vidjelo u odnosu njega i okoline", navodi Radovanović.

On je dodao i da je moguće da je neki problem u odnosu sa osobama koje je ciljano otišao da ubije izazvao u njemu poriv za tim zlodjelom, ali da su ostali nastradali vrlo vjerovatno bili žrtve rasplamsanog bijesa i velike impulsivnosti.

"To što je Borilović ubijao ljude koje zna, a ne nepoznate ljude, vrlo jasno ukazuje da nije došlo do psihološkog pucanja, već da su se njegove reakcije na određene probleme otrgle kontroli. Naravno, ovo ne znači da je on bio psihički normalan, ali ipak se prije može govoriti o lošoj unutrašnjoj strukturi osobe, nego o duševnom bolesniku", rekao je Biba Radovanović. Takođe, u prilog ovoj teoriji govori i podatak da je Vuk počinio zločin tek nakon što je sklonio ženu i djecu u drugi grad, što ukazuje da je imao plan.