@PolicijaCGje na putu PG-BR, u mjestu Gluhi Do, kontrolisala M.N.(21), mladog vozača koji je upravljao vozilom brzinom od 1⃣5⃣1⃣ km/h na dijelu puta gdje je brzina ograničena do 70 km/h, pri tom nije imao ni položen vozački ispit.

On je uhapšen i priveden nadležnom sudu.pic.twitter.com/NDL0rKMoYU