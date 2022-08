Jedna od novih informacija je da su na kući ubice iz Cetinja postojale kamere koje su nadležni uzeli!

Vuk Borilović ubio je 10 ljudi, a ranio 6 u krvavom piru na Cetinju. Povodom ovog slučaja u jutarnji program na "TV Prva" su se uključili novinarka Milena Stanojević koja je igrom slučaja bila na mjestu događaja, advokat Mitar Šušić i novinarka Jelena Jovanović koja je otkrila nove detalje.

"Cetinje i danas žali, još uvijek su svi u šoku, a komemoracija je danas u 10 časova. Prema poslednim informacijama iz cetinjske bolnice, dvoje povrieđenih je stabilno, a oni koji su teže povrijeđeni su u kliničkom centru. Jedna osoba je u veoma teškom stanju. Ja živim u blizini tog mjesta gdje se desio masakr i slučajno sam naišla, tu sam primijetila policiju i puno ljudi, bio je totalni haos, ljudi su bježali, žene su govorile da čovjek nasumično puca, ljudi su gledali da se sklone. Niko nije znao šta se dešava. Još uvijek nismo svjesni razmjera ovog događaja u petak, desilo se nešto nezamislivo. Ja mislim da je dugo trajalo, policija jeste bila tu, i uradili su ono što je bilo moguće u tom trenutku", rekla je novinarka Milena Stanojević, dok je advokat Šušić više govorio o policiji i tome da je akcija policije bila adekvatna u tom trenutku.

"Desilo se nešto strašno i taj čovjek je to uradio u stanju pomračenog uma, reakcija policije izaziva kontroverze. Zvanična informacija je da su policajci dobili poziv u 15: 30 tog dana, a da je druga patrola već bila nakon 3 minuta na terenu i da su razmjenjivali vatru sa napadačem. Policija je stava da je već nakon prve intervencije policije on bio ozbiljno povrijeđen i onesposobljen i da nije više nakon toga niko stradao. Akcija policije nije bila toliko neadekvatna", rekao je advokat, dok je novinarka Jovanović iznela nekoliko novih detalja koji do sad nisu bili poznati javnosti.

"Na kući ubice su postojale kamere koje su nadležni uzeli i nadamo se da će to pomoći u istrazi da se vidi kako je tekla hronologija događaja kao i to da se nadamo da će u istrazi pomoći ljudi koji su ranjeni. Pitanje koje bih postavila nadležnim institucijama je da li je bilo ko ubijen nakon što je policija došla na lice mjesta?"

Advokat o Kaluđeroviću

Pošto još uvijek nije poznato da li je Neno Kaluđerović usmrtio napadača u Cetinju, advokat je govorio hipotetički i objasnio u kojoj situaciji bi moglo da se radi o slučaju nužne odbrane, a u kom ne.

"Pravni tretman tog dogadjaja zavisiće od mnogo činjenica. Da bi se radilo o institutu nužne odbrane moraju se ispuniti uslovi, napad mora biti istovremen i neposredno predstojeći. Bitno je i to da li je napadač već bio onesposobljen, da li je on bio i dalje u stanju da ubija? Ako je on prestao sa pucanjem, da li je kod njega jos uvijek bilo oružje, da li je bio u stanju da nastavi napad? Da je napadač bio i dalje pri svijesti da nastavi napad onda bi se radilo o nužnoj odbrani i Kaluđerović je primijenio sredstvo koje je adekvatno u toj situaciji, ukoliko bi se utvrdilo da je napadač vec bio neutralisan, onda se ne bi radilo o nužnoj odbrani, to bi onda poprimilo druge kvalifikacije", rekao je advokat Šušić u jutarnjem programu TV Prve.