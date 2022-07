Specijalno državno tužilaštvo predložilo je sudiji za istragu Višeg suda suda u Podgorici, da odredi pritvor do 30 dana, Petru Lazoviću i Radovanu Pantoviću, saznaje RTCG.

Izvor: MONDO/Mia Stanković

Službenik Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Lazović i Pantović privedeni su danas na saslušanje kod sudije za istragu Višeg suda u Podgorici.

Advokat Petra Lazovića Nikola Martinović je kazao da se njegov klijent izjasnio danas na okolnosti pritvora pred sudijom za istragu Borisom Savićem. Smatra da nema bojazni da će Lazović pobjeći, kako smatra tužilac, i zbog čega je i tražio osnov za pritvor.

"Ne mogu vam reći ništa što se tiče istrage, ali mogu reći da nije organizator nikakve kriminalne grupe. Odbrana smatra da opasnosti od bjekstva apsolutno nema, jer se o ovome priča više od pola godine, mediji najavljuju hapšenja. Petar Lazović je znao da se doći do ovoga i njegov je interes da se ovo što prije riješi. On nije pokušao nigdje da se skloni i izbjegne ovaj postupak. Čak nije ni uhapšen onako kao su to mediji javili, on je pozvan telefonom od ovlašćenih lica iz Centra bezbjednosti i stavio se na raspolaganje nadležnim organima", kazao je Martinović.

Dodao je da nije interes Lazovića da se krije i da je sve što su on i njegova porodica radili bilo u skladu sa zakonima.

"Negirao je krivicu, a nije njegovo da dokazuje nevinost, već treba tužilac da dokaže krivicu, a ne da se branimo, iako je to u crnogorskim uslovima zahvaljujući advokatima postavljeno naglavačke", poručio je Martinović.

Advokat Nikola Ivanović, koji zastupa Radovana Pantovića, kazao je da je specijalni tužilac po dva osnova tražio određivanje pritvora za njegovog klijenta, opasnost od bjekstva i opasnost od uticaja na saizvršioce.

"Pantović je negirao bilo kakvu vezu sa ovim djelom i zapanjem je da se dovodi u vezu sa kriminalnom organizacijom. Negirao je izvršenje djela i branio se ćutanjem. Ja kao njegov branilac uočio sam neke nejasnoće, nešto što nije dovoljno ni za procesuiranje, a kamoli za određivanje pritvora. To se odnosi na određene dokaze za koje tužilaštvo smatra da su dovoljni da se Pantović, a i druga lica procesuiraju", kazao je Ivanović.

On je kazao da SDT stavlja na teret Pantoviću članstvo u organizovanoj kriminalnoj grupi.

O predlogu je trebalo da odlučuje sutkinja za istragu Suzana Mugoša ali, kako je saopšteno RTCG iz Višeg suda, Mugoša je opravdano odsutna, tako da će osumnjičene saslušati predsjednik Višeg suda Boris Savić.

Podsjetimo, službenik Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Petar Lazović, koga je agencija Evropska unije za sprovođenje zakona, Europol označila kao člana "kavačkog klana", saslušan je ranije u zgradi Specijalnog državnog tužilaštva, nakon čega mu je određeno zadržavanje do 72 sata.

I Pantoviću je ranije određeno zadržavanje do 72 sata.