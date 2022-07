Marović saslušan po tužbi Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa protiv njega i Petra Miloša, kojom se traži poništenje ugovora o navodnom zajmu 236.000 eura koji su zaključili, a na osnovu koga je upisana hipoteka na luksuzni stan.

Miloš Marović, sin odbjeglog Svetozara Marovića, tvrdi da je u više navrata tokom 2011. i 2012. pozajmljivao novac od Petra Miloša, ali da ne zna o kolikim iznosima se radi, prenose Vijesti.

On je to kazao tokom onlajn saslušanja u kotorskom Osnovnom sudu, po tužbi Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa protiv Miloša i njega.

Zastupnik države prigovorio je izjavi Marovića, prema zapisniku u koji su “Vijesti” imale uvid, tvrdeći da je “njegov iskaz u potpunosti dokazao činjenicu da predmet založne izjave nije bilo objedinjavanje pozajmica, u periodu na način kako je navedeno u ugovoru o zajmu, već vid objedinjavanja i zaštite zajedničkog posla, radi sticanja i podjele dobiti”.

Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa utužio je Budvanina Petra Miloša i Marovića, zatraživši od kotorskog Osnovnog suda da poništi ugovor o zajmu od 236.000 eura koji su njih dvojica zaključili, a na osnovu koga je upisana hipoteka na luksuzni stan od 193 kvadrata, koji je država oduzela mlađem Maroviću.

Petar Miloš, poslovni saradnik i prijatelj Marovića, osporio je uknjižbu države na potkrovlje od 193 kvadrata zgrade nadomak Autobuske stanice u Budvi, dostavljajući ugovor o pozajmici od 236.000 eura iz avgusta 2014. Apelacioni sud je potvrdio presudu Višeg suda i trajno oduzeo potkrovlje od Marovića.

Onlajn saslušanje, preko video-linka, održano je u petak, iako su i Marovićev i Milošev punomoćnik tražili odlaganje. Milošev punomoćnik je, navodi se u zapisniku, “neposredno pred raspravu dostavio putem mejla molbu za odlaganje rasprave”, dostavljajući dokaz o zdravstvenim problemima i terapiji.

Sutkinja Narcisa Maja Bošković je odlučila da Marović treba da bude saslušan.

”Zaista se ne sjećam konkretnih iznosa, znam samo da na kraju kad smo podvukli crtu, ostao je ovaj dug koji je ostao. Trebalo je da gradim neki objekat, u tom objektu je trebalo da Petru dam stan za pare koje je on meni dao unaprijed. Ali, do realizacije gradnje nije došlo, i onda sam ja, u dogovoru s Petrom, da bih ispao korektan, dao hipoteku na stan u Seljanovu. Ranije je bilo drugih, sitnih pozajmica, ali ovo je bilo suštinski, čega se sjećam temeljno. Krivični postupak protiv mene je pokrenut dosta poslije toga, ne znam tačno datume, ali sigurno je poslije, o tome postoji evidencija, kao i o tome kad je stavljena hipoteka, i smatram da je to lako provjeriti”, kazao je, prema zapisniku, Miloš Marović.

Zajam, investicija i stan po povoljnim uslovima

Marović tokom saslušanja još navodi da prema njegovom shvatanju “on meni pozajmljuje, daje mi pare koje ja investiram i zbog toga on dobija stan po povoljnijoj cijeni”.

”A ne znam kako to može da se shvati i kako pojedinačno ko to može da shvati. Za te pozajmice, za neke jesu sačinjavane priznanice, za neke nisu, to je bilo davno i ne mogu precizno da se sjetim. Činom stavljanja hipoteka, ja smatram da sam svaku svoju obavezu završio. Petra Miloša poznajem odavno, ne sjećam se od kada. Bili smo u prijateljskom odnosu i sad smo... Ranije nismo učestvovali u poslovima radi sticanja zajedničke dobiti, nikada ranije”, izjavio je Marović pred sudom i istakao da “sebe ne doživljava kao tuženog, jer je ljudski postupio i dao hipoteku jer mu je bio dužan”, te da izjavu daje zbog Miloša.

Na pitanje Zaštitnika da li je njegov otac u to vrijeme bio na javnoj funkciji, Marović je odgovorio da “na to pitanje svako zna odgovor i da to može da pročita”.

Nije želio da odgovori na pitanje da li je u to vrijeme dizao kredite kod određenih banaka.

Na pitanje na osnovu čega se sjeća da je tačan iznos od 236.000 eura, Marović je odgovorio: “Znam, jer smo Pero i ja to sračunali”.

”... Vodili smo evidenciju, i Pero i ja, sjeli kao svi normalni ljudi, sveli evidencije, uporedili i utvrdili iznos”, izjavio je Marović.

Istakao je i da ne zna, ne sjeća se precizno, kad su tačno pokrenuti krivični postupci protiv njega, “ali da je bilo dosta poslije hipoteke, a kako je hipoteka zaključena nakon pozajmica, to znači i nakon pozajmica”.

”Tužilaštvo je pokrenulo postupak protiv mene poslije hipoteke, sedam-osam godina nakon pozajmica”, izjavio je Marović.

Zastupnik Zaštitnika prigovorio je iskazu Marovića, “kao pristrasnom i usmjerenom na uspjeh u sporu, posebno u dijelu kontradiktornih odgovora”.

”... Koji su bili dati na način što se iz istih nije moglo utvrditi pravilno i činjenično stanje, jer je svjedok u određenim situacijama govorio da se ne sjeća, a poslije toga davao informacije da o tim situacijama ima saznanja. Smatramo da je njegov iskaz u potpunosti dokazao činjenicu da predmet založne izjave nije bilo objedinjavanje pozajmica, u periodu na način kako je navedeno u ugovoru o zajmu, već vid objedinjavanja i zaštite zajedničkog posla, radi sticanja i podjele dobiti, a kod činjenice da je isti u iskazu naveo da mu je on davao novac da bi mogao kupiti stan pod povoljnim uslovima”, naveo je, prema zapisniku, punomoćnik Zaštitnika.

U stanu živjeli Svetozar i Đorđina do 2015.

Viši sud u Podgorici od osuđenog Marovića trajno je oduzeo stan, za koji su prihvaćeni dokazi Specijalnog državnog tužilaštva da ga je sin odbjeglog i osuđenog šefa budvanske kriminalne grupe Svetozara Marovića stekao kriminalom.

Na osnovu ugovora o zajmu, prije šest godina u katastarsku evidenciju Uprave za nekretnine na atraktivnu nekretninu je upisana hipoteka na ime Petra Miloša, a nakon što je sporno potkrovlje država oduzela, javni izvršitelj je donio rješenje o izvršenju kako bi se naplatilo 236.000 eura. To je bio alarm da država krene u akciju kako bi spriječila prodaju stana.

Zaštitinik tužbom zahtijeva da se proglasi ništavnom i založna izjava koju je dao Marović, a kojom je na ime pozajmice založio potkrovlje. Zaštitnik traži i da sud utvrdi nedopuštenim izvršenje određeno rješenjem javnog izvršitelja. Uz naglasak da je na stan od 193 kvadrata bila privremena mjera Višeg suda na osnovu zahtjeva Specijalnog državnog tužilaštva, Zaštitnik je kao jedan od dokaza naveo da je Petar Miloš bio svjedok u postupku trajnog oduzimanja imovine Marovića koji se vodio pred Višim sudom:

”Njegov iskaz se u tom postupku cijenio kao neuvjerljiv, budući da u prilog njegovoj tvrdnji da je pozajmljivao novac Milošu Maroviću nije imao nijedan dokaz... On u tom postupku nije pristupio kao savjesno treće lice i radi zaštite bilo kog prava - svojinskog ili obligacionog prema Milošu Maroviću i prema nepokretnosti koja je bila predmet oduzimanja. Nije preduzimao bilo koje radnje u tom postupku, pa tako nije tražio ukidanje ili izmjenu privremene mjere, niti podnio žalbu na rješenje kojim se trajno oduzima nepokretnost, niti je učestvovao u raspravama...”.

Advokat Petra Miloša je ranije za “Vijesti” naglasio da je na stan upisan teret “hipoteka u iznosu od 236.000 eura u korist Petra Miloša sa zabranom otuđenja i opterećenja nepokretnosti bez pismene saglasnosti hipotekarnog povjerioca, uz pristanak na neposredno prinudno izvršenje bez odlaganja nakon dospjelosti potraživanja”.

Potkrovlje od 193 kvadrata dio je dupleksa od ukupno 400 kvadrata u kome su do kraja 2015. živjeli roditelji Miloša Marovića - Svetozar i Đorđina. Stan na petom spratu od 287 kvadrata, uknjižen na građevinsku firmu MF invest u kojoj Miloš ima pet odsto osnivačkog kapitala, povezan je sa spornim potkrovljem od 193 kvadrata i čine jednu cjelinu.

Mlađi Marović je od 17. septembra 2020. slobodan jer mu je dan ranije apsolutno zastarila zatvorska kazna koju je izrekao podgorički Viši sud, a trebalo je da odleži 11 mjeseci robije, na šta ga je obavezivala sudska presuda.

Po nalogu Specijalnog tužilaštva Miloš Marović je uhapšen 3. decembra 2015. zbog sumnje oko milionske malverzacije prilikom prodaje zemlje u industrijskoj zoni Jaza. On je početkom januara 2017. zaključio sporazum o priznanju kirivice i napustio ćeliju, priznavši da je bio dio kriminalne grupe koja je učestvovala u malverzacijama oko prodaje 27 hiljada kvadrata opštinske zemlje na Jazu, čime je opštinska kasa oštećena za 1,4 miliona eura. Osuđen je na godinu zatvora i plaćanje novčane kazne od 385 hiljada eura, koju je izmirio...

Međutim, otac i sin su još u junu 2016. napustili Crnu Goru i otišli u Beograd, gdje žive, iako su ih zvanični crnogorski organi potraživali zbog izdržavanja zatvorskih kazni - sina od 11 mjeseci, a oca od četiri godine.

Odmah nakon preseljenja u Beograd Miloš je dobio srpsko državljanstvo i podnio zahtjev da robiju od 11 mjeseci služi u Srbiji. Zatvorsku kaznu nije odslužio. Dok boravi u Beogradu, Miloš je ostao bez velikog dijela imovine.

Stariji Marović je nakon zaključenja sporazuma o priznanju krivice, a potom sudskom presudom, garantovao, između ostalog, i zemljom svoga sina da će izmiriti novčanu kaznu, što do danas nije uradio.

Branioci starijeg Marovića tvrde da ne može da dođe u Crnu Goru i odleži zatvorsku kaznu zbog zdravstvenih problema.