Zoran Marjanović izjavio je da mirno čeka presudu i da se nada će ubica njegove supruge Jelene biti najstrože kažnjen.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Zoranu Marjanoviću Viši sud u Beogradu 22. jula trebalo bi da izrekne presudu za ubistvo supruge Jelene Marjanović, koje se dogodilo 2. aprila 2016. na nasipu u Crvenki kod Borče.

"Mirno čekam presudu, savest mi je čista. Istina je na mojoj strani, govorim je od prvog dana, nisam ubio suprugu. Svestan sam da je nekada put do istine težak i trnovit, ali nemam sumnju da će ona i na kraju ovog sudskog postupka pobediti. Takođe se nadam i da će jednog dana onaj ko je učinio ovo mojoj supruzi i majci mog deteta biti otkriven i najstrože kažnjen", rekao je Marjanović za Kurir.

Zoranova i Jelenina ćerka potvrdila je očevu odbranu da se od njega nije odvajala na nasipu i da su je zajedno tražili i dozivali. Takođe, advokat Dumnić osvrnuo se i na iskaz svedokinje, Jelenine frizerke, koja joj se navodno požalila "da bi ostavila Zorana, ali da ne sme jer bi je on ubio".

"Saslušavani su svedoci koji uopšte nisu bili u bilo kakvom bližem odnosu sa pokojnom Jelenom. Ove, moram reći gluposti su poništene izjavom same pokojne Jelene, koja je u televizijskoj emisiji izvedenoj kao dokaz na glavnom pretresu, opisala njihov odnos kao skladan i harmoničan, a Zorana kao najveću podršku", naveo je Dumnić.

"Nije dokazana teza tužilaštva da je on uopšte bio na mestu zločina, u užem smislu. Na to ukazuju brojni dokazi izvedeni tokom sudskog postupka. Verujem da je Zoran Marjanović uspeo da dokaže svoju nevinosti", rekao je njegov advokat Nikola Dumnić u svojoj završnoj reči koju je u petak izneo u sudu. On se, tokom izlaganja, osvrnuo na ključne dokaze. Poseban akcenat dao je na nalaz i mišljenje sudskih veštaka, pokojnog Zorana Stankovića i Dušana Keckarevića.

Sudski veštaci, i to profesor Stanković, a još eksplicitnije i konkretnije veštak Keckarević ispred komisije veštaka, koja je u ovom predmetu izvršila stotine veštačenja bioloških tragova i ni na jednom analiziranom uzorku nije pronašla bilo šta što bi moglo tretirati kao dokaz njegove krivice. Na glavnom pretresu veštak se izjasnio u vezi sa nalazom prema kome "na dostavljenoj garderobi Zorana Marjanovića, pantalone, patike i jakna, nije uočeno prisustvo tragova krvi poreklom Jelene Marjanović".

Vidi opis OGLASIO SE ZORAN MARJANOVIĆ UOČI PRESUDE: "Mirno čekam, očekujem najstrožu kaznu" evo šta još kaže Jelenin udovac Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 9 / 9 AD

"Na osnovu svega toga, veštak Keckarević je naveo "brojne povrede koje su dovele do smrti, koje imaju brojna iskrvavljenja govore da je ona morala da se nalazi na garderobi. Po meni, jedino objašnjenje bilo kakvih bioloških tragova koji bi mogli ukazivati na Zorana kao učinioca, jeste to da vi pred sobom imate nevinog čoveka kome je postupanjem prema njemu naneta velika nepravda", naveo je Dumnić.

Blato i telefon

On je poseban deo izlaganja posvetio i tragovima blata na Zoranovim pantalonama, dokazu zbog kog je i bio uhapšen.

"Veštaci koji su sačinili ovaj nalaz, naveli su da je hemijski i mineralni sastav zemljišta podložan promeni tokom vremena, kao i da zemljište sa različitih mesta mogu imati isti hemijski i mineralni sastav. U konkretnom tragu blata sa Zoranovih pantalona, nema nikakvih individualnih karakteristika koje bi to blato povezale sa mestom izvršenja krivičnog dela. Radi se samo o istom tipu zemljišta, koje se može sresti i na drugim mestima, o čemu se vetštak izjasnila", osporavao je i ovaj dokaz branilac.

Zamenik Višeg javnog tužioca u završnoj reči je naveo da smatra da je dokazano da je Zoran Marjanović ubio svoju suprugu Jelenu pored kanala i to tako što joj je zadao osam udaraca metalnim predmetom po glavi dok je bila živa, pošto je prethodno iskoristio njeno poverenje i namamio je da siđe sa nasipam dok je njihova ćerka ostala na tom mestu.

"Ubistvo je izvršeno na lukav, prepreden i prevaran način. Okrivljeni Zoran Marjanović je iskoristio poverenje, sada pokojne supruge, njenu bezazleznost i namamio je da se spuste u podnožje nasipa, ka kanalu, dok je njihovo zajedničko dete, ostalo na nasipu. Podsećamo da je pre nego što je Jelenu lišio života u kanalu, u 16:38 časova Zoran Marjanović svesno isključio svoj mobilni telefon i postao nedostupan", naveo je tužilac.

Odbrana je osporila i nalaz veštaka za komunikacije, koji je pred sudom tvrdio da je Marjanović u vreme ubistva Jelene isključio svoj mobilni telefon, a potom ga uključio, pozivajući se na izveštaj mobilnog operatera koji je dostavljen sudu,

"Iz izvešaja mobilnog operatera proizilazi da se svako uključenje registruje, a da u konkretnom slučaju registracije nema. Zoran nije isključio telefon", zaključak je odbrane.