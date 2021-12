"Vi mislite da ju je on ubio?", upitala je voditeljka. "Da, 99,99 odsto je on ubica."

Žarko Popović, nekadašnji šef odjeljenja za krvne delikte rekao je uživo u programu da je Zoran Marjanović ubio svoju suprugu Jelenu Marjanović. Na konkretno pitanje voditeljke da li on Zorana smatra ubicom, Popović je rekao da je on 99,99 odsto ubica.

"Zoran Marjanović je ubio Jelenu na lokaciji za koju još uvijek ne znamo gdje se nalazi".

"Da, 99,99 odsto je on ubica. Mi ne znamo mjesto gdje je ona zaista ubijena. Tek 16 dana posle ubistva je pretresena njegova kuća od strane Trećeg odjeljenja policijske uprave. Dakle, ubistvo se nije desilo na tom nasipu u Borči. Jelena je u predjelu tjemena glave dobila više dugačkih posjekotina", rekao je on u jutarnjem programu TV Happy

Popović je rekao da je Zoran mrtvu Jelenu donio na nasip i tu je bacio u kanal.

"Kada je to uradio njoj je patika spala. I onu plavu duksericu je on naknadno donio i tu je bacio. Patika je nađena istog dana. Drugo, nigdje oko kanala nema tragova tih patika. Blato oko kanala a patika čista. Na čarapi na njenoj nozi sa koje je spala patika nema blata", rekao je Popović. On je kasnije tokom emisije rekao da on ne optužuje Zorana Marjanovića, već da "izražava osnov sumnje da je 99,99 odsto on ubica."

Podsjetimo, pred Višim sudom u Beogradu u toku je suđenje Zoranu Marjanoviću zbog optužbe da je ubio Jelenu, a sledeće ročište je zakazano za 21. decembar. "Insajder TV" je nedavno objavio dva snimka na kojima se čuju telefonski pozivi putem kojih je Marjanović policiji prijavio nestanak supruge.

"Halo, dobar dan, ja bih da prijavim nestanak, evo. Ja sam sa ćerkom, ovaj, na nasipu, izašli smo da majka trči, da vježba, ona je otišla da trči i nestala je. Nema je, ovdje već pola sata sa ćerkom je tražim na stazi, ovdje u Borči. Zajedno smo otišli, djevojčica je ovdje od pet godina. Ovo je ravna staza, niko je nije vidio, dostupna je, da li možete vi da je locirate? Ja bih da prijavim nestanak. Majka trči ovdje po stazi, možda je prije 45 minuta eto krenula da trči. Nema je, tražimo je svugdje. Ovdje je na Dunavu, prva rampa, mobilni je dostupan, a ne javlja se. Kad se krene prema nasipu, prvo skretanje, od Borče, od crkve. Niko je nije vidio. Možete nekako da provjerite?", rekao je Marjanović u inicijalnom pozivu.

Ovo je ponovo otvorilo polemiku u javnosti. I dok jedni smatraju da je MUP napravio propust i da je Marijanovićeva prijava shvaćena neozbiljno, drugi misle da je on se to isplanirao dobro i pripremao teren za svoju buduću odbranu.

"Ono što najviše upada u oči je to što je Marjanović, koji je pozvao policiju na broj 192, dispečerima sa kojima je razgovarao, a razgovarao je sa njih troje, nijednom nije rekao da mu je nestala supruga, niti ju je nazvao po imenu. Sve vrijeme je ponavljao da je došao na nasip sa ćerkom, kao i da je mama otišla da trči i da je nema 45 minuta, kao i da je dijete pored njega. Glas mu je zvučao pogubljeno i usplahireno", objasnio je izvor koji je želio da ostane anoniman.

