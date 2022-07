Vršilac dužnosti direktora Državnog arhiva Crne Gore i funkcioner Demokratske Crne Gore Danilo Mrvaljević izjavio je da je 28.juna oko 21:50 časova napadnut po ko zna koji put, ovoga puta na kućnom pragu.

Izvor: Demokrate

Kako tvrdi, napadač je došao s umišljajem iz Budve, a prethodno ga je pozvao preko Instagram društvene mreže.

"I Bog je spasio da ne budem uboden nožem. Moja majka u sedmoj deceniji života, koja se operisala prije mjesec i po dana je dobila udarac od kojega je pala na asfalt i kratko potpuno izgubila svijest i nije davala nikakve znake, dok joj otac nije izvadio jezik i dok je nijesmo polili vodom. Nakon što je udario majku, napadač je munjevito pobjegao kolima, trčao sam za njim to što sam mogao, ali nije se zaustavljao. Mog oca je izvrijeđao, vitlao nožem, dobili smo prijetnje da ćemo svi biti pobijeni. Napadač se pozivao na Filipa Adžića, kako je vikao 'ministra policije', optužujući me da ja organizujem napade i pričam protiv njega", izjavio je Mrvaljević.

Kako navodi, prvo mi je to prijeteći govorio preko Instagram poziva, a onda i ispred moje kuće totalno razjaren ponovo vikao isto - da ja organizujem neke napade na Adžića i da pričam protiv njega i "da to nećemo raditi, da će nas sve pobiti", i ponavljao "znaš ti dobro".

"I dalje najiskrenije želim da vjerujem da Adžić ne stoji iza ovoga, ali već danima nemam mira i budi mi ozbiljnu sumnju to što me taj čovjek do večeras nije ni telefonom pozvao, niti preko ikoga od kolega iz URA kontaktirao, makar kao građanina, a zna za ovu strahotu koja se dogodila meni i mojoj porodici. Ako ne želi meni da kaže ili misli da napad nožem i udaranje žene u sedmoj deceniji života nije tako strašno, svakako će reći sudu, pa da budemo mirni obojica, a sud će, nadam se i pored mog dubokog razočarenja u sve moguće institucije, utvrditi pozadinu i punu istinu kako je došlo do ovoga i ko je sve odgovoran što se s nožem dolazilo i nasrćalo na mene na kućnome pragu", poručio je Mrvaljević.

Kako je naglasio, brojna su pitanja, zašto je napadač baš njegov prezimenjak kojega očima nijesam vidio milion godina, što se time željelo postići, te zašto napad baš na dan kad je bila oštra polemika u Skupštini Crne Gore između poslanika Demokrata i ministra MUP-a, obavještava RTCG.

"Da li je napadač zaista član i/ili aktivista URA ili je samo neko ko postavlja podršku na mrežama i nema nikakve veze sa ovim političkim subjektom? U kakvom je napadač odnosu sa Filipom Adžićem i poznaju li se uopšte? Ko stoji iza ovoga, jer ovo se ne radi tek tako da odlučiš da ideš kod nekoga na kuću da ga napadneš nožem, kod nekoga koga nijesi gledao milion godina i sa kim nemaš nikakvoga dodira osim istoga prezimena, a imajući u vidu sve prethodno što mi priređuju godinama? Ko, u krajnjem, stoji iza svih napada na mene, ko je vršio procjenu moje bezbjednosti, ko organizuje progon na društvenim mrežama i relativizacije svih napada, ko godinama stvara negativnu sliku o meni i mojoj porodici koja prolazi pakao", kaže Mrvaljević.

On tvrdi da je dva puta tražio procjenu bezbjednosti i do danas nije dobio nikakav akt, nikakav odgovor u pisanoj formi, a napadi su bivali sve učestaliji i sve teži, ovoga puta zamalo sa tragičnim ishodom.

"Oba puta mi je samo usmeno saopšteno da mi nije ugrožena bezbjednost, ali mi nije dozvoljen uvid u dokumentaciju koja se tiče moje bezbjednosti, sa obrazloženjem da se radi o tajnim podacima. Treću procjenu sam tražio 30.juna 2022.godine u okviru izjave o ovom posljednjem napadu i tražio podatke o tome ko je vršio prethodne procjene i pitao treba li da poginem ili neko od članova moje porodice pa onda da dobijem odgovor. Čekam zvaničan odgovor, četvrti zahtjev neću podnositi. Gubim potpuno povjerenje u institucije moje jedine države i ono malo povjerenja što sam imao. Preduzeo sam sve što je do mene i što je na raspolaganju jednom građaninu u skladu sa pozitivnim propisima. Tražiću još prijem kod Delegacije EU u Podgorici i ambasade SAD", poručio je Mrvaljević.