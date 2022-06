Jedan od lidera Demokratskog fronta Milan Knežević kazao je da je sa funkcionerima tog političkog saveza napustio danas sudnicu Višeg suda, prenosi Pobjeda.

Oni su to učinili nakon što je advokat bivšeg šefa Agencije za nacionalnu bezbjednost Dejana Peruničića, Zdravko Begović, zatražio spajanje postupaka koji se vode protiv Peruničića u slučajevima prisluškivanja funkcionera DF-a i bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, piše Pobjeda.

Podsjećamo, protiv Peruničića se vodi postupak povodom navoda DF-a da su članovi tog političkog bloka prisluškivani u hotelu ”Palas” u periodu od 5. do 7. jula 2020. godine.

Knežević je kazao da taj postupak nikako da počne jer se Dejan Peruničić ne pojavljuje na ročištima, a na današnjem, kako kaže, Front je dobio informaciju da se po zahtjevu advokata Peruničića spajaju postupci protiv njega na način da poslanici i funkcioneri DF-a bivaju u istom postupku oštećeni kao Katnić.

“Pošto je jasno da se radi o još jednoj opstrukciji i relativizaciji krivice ANB-a i samog Peruničića mi smo danas napustili sudnicu u Višem sudu, jasno ukazavši sudiji Vesni Kovačević da se radi o jednoj besprizornoj sramoti, kriminalnoj odluci kojom se pokušavaju izjednačiti dželat i žrtva i u isti kontekst staviti Milivoje Katnić i poslanici DF-a”, naveo je Knežević u video obraćanju dostavljenom medijima.

Ovo što se danas dogodilo, prema njegovim riječima, predstavlja kulminaciju zloupotreba i pokušaj da se od krivične odgovornosti izuzme ANB.

“Ovdje nije problem Dejan Peruničić i što se mjesecima ne pojavljuje u sudnici Višeg suda, već što ANB sve vrijeme bila udarna pesnica u obračunu sa DF-om i da je to radila po nalogu ili Duška Markovića, ili Mila Đukanovića“, istakao je Knežević.

On je napomenuo da neće prihvatiti ovakav pristup, posebno zato što, kako je rekao, “svi oni koji treba da odgovaraju za svoja nepočinstva za vrijeme vlade Markovića i Đukanovića su rehabilitovani i sudovi rade u njihovu korist”.

“Nažalost i tužilaštvo je prihvatilo da spoji predmete protiv Dejana Peruničića što predstavlja najbolji dokaz i opomenu svima koji u narednom periodu treba da učestvuju u izboru Sudskog savjeta i sudija Ustavnog sud”,rekao je on.

On je istakao da će DF ozbiljno razmotriti da li će učestvovati u predlaganjima rješenja za prevazilaženje krize u crnogorskom pravosuđu.

“Više je nego jasno kroz presude da je DF jedini klijent u crnogorskom pravosuđu određen da bude presuđivan, a da svi koji su zloupotrebljavali Ustav i zakone ove države, će izbjeći pravdu”, poručuje je Knežević.

Zalažu se, kako su kazali, za reizbor svih sudija.

”Više je nego očigledno da je Sudsko vijeće, koje je donijelo odluku da izjednači Katnića sa nama to uradilo iz razloga relativizacije i krivice Dejana Peruničića i onoga što se desilo u julu 2020. godine, a predstavljalo je najmasovnije prisluškivanje u istoriji svih presluškivanja na planeti jer je prisluškivano 237 ljudi dva dana po nalogu Peruničića. I mi nikako ne možemo da utvrdimo ko mu je dao taj nalog, a fotografije i snimci su se objavljivali na portalu Udar, za koji osnovano sumnjamo da ga je osnovao ANB. Upozoravamo sudije u Višem sudu koji se na svaki način, kršeći Zakone o krivičnom postupku trude da spasu odgovornosti Dejana Peruničića, da to nećemo tolerisati i da ćemo svaki put odreagovati na isti način kao što smo danas to uradili napuštajući sudnicu”, naglasio je Knežević.