Predsjednica Sudskog savjeta Vesna Simović Zvicer naglasila je da vjeruje da će nadležni državni organi u zakonom predviđenom postupku utvrditi potrebne činjenice i okolnosti vezano za nedavne slučajeve hapšenja bivših i sadašnjih predsjednika sudova, prenosi RTCG.

Simović Zvicer je u intervjuu za portal RTCG objasnila da je u konačnom završeno ocjenjivanje 93 sudija u postupku napredovanja.

Intervju RTCG sa Simović Zvicer prenosimo integralno:

Očekujete li uskoro izbor novog predsjednika Vrhovnog suda?

Vesna Simović Zvicer: Članom 124 stav 3 Ustava Crne Gore propisano je da predsjednika Vrhovnog suda bira i razrješava Sudski savjet dvotrećinskom većinom, na predlog Opšte sjednice Vrhovnog suda. Do izbora novog ministra pravde Sudski savjet nije bio u punom sastavu za odlučivanje po ovom pitanju, odnosno nije bilo potrebne ustavne 2/3 članova Savjeta, a imajući u vidu četiri neuspjela oglasa do sada, zastali smo sa donošenjem odluke o objavljivanju javnog oglasa za izbor predsjednika Vrhovnog suda do ispunjavanja uslova potrebnih za glasanje.

Tokom aktivnosti Radne grupe koja radi na nacrtu izmjena i dopuna Zakona o Sudskom savjetu i sudijama, predstavnice Savjeta su iznijele mišljenje ovog organa u smislu unapređenja zakonske odredbe kojom se propisuje pitanje utvrđivanja predloga za izbor predsjednika Vrhovnog suda. Sadašnja norma predviđa da taj predlog Opšte sjednice sadrži jednog kandidata, a Savjet je mišljenja da bi bilo dobro da Opšta sjednica Vrhovnog suda predloži najmanje dva kandidata, a može i više. U toj situaciji imali bi mogućnost biranja između dva ili više kandidata, a ne puko odlučivanje jeste li za ili ne.

Imajući u vidu da će tokom juna biti birani novi članovi Sudskog savjeta iz reda sudija, kao i najave da bi tokom redovnog proljećnjeg zasijedanja mogao biti izvršen izbor novih članova Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika, ukoliko njihov izbor bude izvjestan, mišljenja sam da bi novog predsjednika Sudskog savjeta trebao birati novi sastav Sudskog savjeta.

Da li je unaprijeđena procedura ocjenjivanja rada sudija?

Vesna Simović Zvicer: Sudski savjet je početkom avgusta prošle godine donio odluku o izmjeni i dopuni Pravila za ocjenjivanje sudija i predsjednika sudova. Ovim Pravilima uređuju se postupak ocjenjivanja, indikatori za sačinjavanje izvještaja, predlog ocjene na osnovu kriterijuma propisanih za sudije, kao i kriterijumi za ocjenjivanje i indikatori za sačinjavanje izvještaja i predloga ocjene predsjednika suda.

Izmjene se odnose na član19 Pravila, koji propisuje stručno usavršavanje sudija i ocjene po ovom podkriterijumu. Na linku koji slijedi možete vidjeti objavljena PRAVILA.

Prethodne dvije godine, inicirano je sprovođenje procedure redovnog ocjenjivanja i ocjenjivanja po započetim oglasima za napredovanje sudija. Tokom prošle godine, Savjet je donio odluke o formiranju vijeća za ocjenjivanje po sudovima, shodno zakonom propisanoj proceduri.

Takođe, imajući u vidu veliki broj oglasa koji su bili raspisani, Savjet je donio i zaključak koji je upućen svim predsjednicima sudova, da prioritet u ocjenjivanju imaju one sudije koje su podnijele prijave po javnim oglasima u postupcima napredovanja, a redovno ocjenjivanje da se nastavi nakon što se završi prioritetno ocjenjivanje.

Sa razloga ispunjenja procesnih pretpostavki određenih zakonom, dio postupaka ocjenjivanja započet je u 2021.godini, a konačna ocjena utvrđena je u 23 postupka ocjenjivanja u decembru 2021.godine. Početkom 2022. godine završeni su postupci ocjenjivanja za 70 sudija, koji su započeti u 2021.godini. Tako da je u konačnom završeno ocjenjivanje 93 sudija u postupku napredovanja (46 odličan, 46 dobar, jedan nezadovoljava).

Kako će se riješiti pitanje izbora predsjednika Upravnog suda?

Vesna Simović Zvicer: U februaru smo imali sjednicu na kojoj je trebalo da se odlučuje o izboru predsjednika Upravnog suda Crne Gore. Ali obzirom da su dva člana Sudskog savjeta bila izuzeta po toj tački utvrđenog dnevnog reda, Savjet je odložio raspravu za neku od narednih sjednica, kada se za to steknu uslovi. Kako je u međuvremenu biran novi ministar pravde, to su se stekli uslovi za nastavak procedure izbora, pa je sjednica na kojoj će biti objavljen intervju s kandidatima zakazana za četvrak, 26.maja 2022. godine.

Uhapšeni su bivša predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica i predsjednik Privrednog suda Blažo Jovanić, kako komanterišete te slučajeve?

Vesna Simović Zvicer: Hapšenje Vesne Medenice i predsjednika Privrednog suda Blaža Jovanića predstavlja veliki izazov za cjelokupno pravosuđe. Svjesna sam da će pomenuta dešavanja dodatno uticati na pad povjerenja u rad sudova. S druge strane, vjerujem da će nadležni državni organi u zakonom predviđenom postupku utvrditi potrebne činjenice i okolnosti vezano za navedene slučajeve, uz poštovanje prezumcije nevinosti, primjenom principa neselektivne pravde i principa da su svi jednaki pred zakonom, zaključila je ona za RTCG.