Predsjednik Privrednog suda Blažo Jovanić saslušan je u podgoričkom Višem sudu, prenose Vijesti.

Njega je saslušao sudija za istragu.



Jovaniću je juče određeno zadržavanje do 72 sata, a u tom roku Specijalno državno tužilaštvo treba da odluči da li će Višem sudu predložiti da ga pošalju u Istražni zatvor do 30 dana.



On je uhapšen zbog sumnje da je organizator kriminalne grupe koja je oštetila državu za više desetina miliona eura.