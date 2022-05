Darku Šariću, koji je uhapšen sredinom aprila pod sumnom da je organizovao kriminalnu grupu za sverc više tona kokaina u Evropu iz Južne Amerike prijeti više od decenije u zatvoru.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/KURIR/Ana Paunković

Tužilaštvo za organizovani kriminal u četvrtak je predložilo vijeću Apelacionog suda u Beogradu da potvrdi prvostepenu presudu i Darka Šarića osudi na 15 godina zatvora kao organizatora kriminalne grupe koja je prokrijumčarila 5,7 tona kokaina iz Latinske Amerike u Zapadnu Evropu.

Postupajući tužilac Saša Ivanić, smatra da je tužilaštvo iskazima svjedoka saradnika i iskazima samih okrivljenih dokazalo da su Šarić i ostali optuženi počinili krivična djela koja im se stavljaju na teret.

Danilo Šarić, branilac Darka Šarića, zatražio je danas od vijeća Apelacionog suda da njegovog klijenta oslobodi optužbi za šverc 5,7 tona kokaina tvrdeći da tokom postupka koji se vodi od 2009. godine nije izveden ni jedan dokaz koji ga dovodi u vezu sa trgovinom droge iz Južne Amerike u Evropu.

"Optužnica u odnosu na Darka Šarića je prazna, nema dokaza. Čuli ste i sami, tužilac ga gotovo nije ni pomenuo u završnoj riječi. Na kraju mogu da kažem da nije imao fer i pošteno suđenje", rekao je advokat Danilo Šarić.

On je naveo da se punih 13 godina koliko traje ovaj postupak krše prava i pretpostavka nevinosti njegovog klijenta. On je naveo da smatra da Darko Šarić ne može da bude osuđen kao organizator kriminalne grupe, kako mu je stavljeno na teret, jer za to ne postoje dokazi.

"Nema opisa radnje, smatram da na ovom nivou mogu da budu riješene sve dileme koje traju ovih 13 godina. Sama suština ovog postupka je da Darko Šarić ne može biti oglašen krivim za ono što mu se stavlja na teret", rekao je advokat Danilo Šarić, navodeći i da njegov klijent 13 godina trpi medijski linč.

Na početku suđenja u četvrtak Šarićeva odbrana je od suda zatražila da se iz predmeta kao dokazi isključe transkripti razgovora i SMS poruka, što je sud odbio, pišu "Novosti".

Podsjetimo, Šarić je 14. aprila uhapšen zbog sumnje da je od početka 2020. godine do 14. aprila 2022. godine, organizovao kriminalnu grupu koja je na teritoriji Južne Amerike sprovodila kriminalni plan dogovaranja neovlašćene kupovine kokaina, njegov transtport do Evrope radi dalje prodaje, a sve u cilju sticanja finansijske koristi. Sa Šarićem su uhapšeni i njegov advokat Dejan Lazarević, Uroš Radovanović (koji se ranije prezivao Mišić), Danilo Odavić, Duško Mirković i Danilo Stojanović.

Prethodno je Šarić bio četiri i po godine u bjekstvu, a predao se u martu 2014. godine od kada je do 24. decembra 2021. godine bio u pritvoru. Prvu pravosnažnu presudu iz oktobra 2020. godine je sledećeg maja Vrhovni kasacioni sud ukinuo po vanrednom pravnom lijeku i naložio da se ponovo razmatraju žalbe na prvostepenu presudu Specijalnog suda iz 2018. godine kojom je Šarić osuđen na 15 godina zatvora zbog šverca kokaina tokom 2008. i 2009. godine. Apelacioni sud sada može prvostepenu presudu da potvrdi u cjelosti, da je preinači u cjelosti ili u nekim djelovima ili u visini kazni i da onda izrekne pravosnažnu presudu.

Prvostepenom presudom na koju su izjavljene žalbe Šarić je osuđen na 15 godina zatvora kao jedan od tri organizatora grupe koja je krijumčarila ukupno 5,7 tona kokaina iz Južne Amerike u Zapadnu Evropu tokom 2008. i 2009. godine.