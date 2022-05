Specijalno tužilaštvo označilo je policijskog funkcionera Dalibora Medojevića članom grupe koju je, kako se osnovano sumnja, 2020. godine formirao Jovan Vukotić zajedno sa Jankom Vukadinovićem, radi izvršenja najtežih krivičnih djela, prenosi Pobjeda.

Prema navodima iz dokumenta Apelacionog suda, istražitelji su ustvrdili da su prikupili dovoljno dokaza koji upućuju da je Medojević u komunikaciji kriptovanim telefonom ljudima iz kriminalnog miljea odavao povjerljive informacije, piše Pobjeda.

Pored Medojevića, zbog sumnje za pripadništvo ovoj kriminalnoj organizaciji na listi SDT-a su Milo Jovanović, Radovan Stanišić, Amira Mujahodžić, Dušan Ivanović i Momčilo Milić. Oni su po kazivanju zaštićenog svjedoka kodnog imena Kamenko Kuč i svjedoka saradnika Hasana Turkovića planirali likvidaciju Veljka Belivuka i Marka Miljkovića na tivatskom aerodromu, u januaru prošle godine.

Međutim, Viši sud je prilikom kontrole optužnice obustavio krivični postupak protiv Mila Jovanovića i Radovana Stanišića da su po nalogu Janka Vukotića pokušali teško ubistvo čelnih ljudi suprotstavljenog, kavačkog klana, ističe Pobjeda.

ODAVANJE PODATAKA

Medojević je, kako je naglašeno u dokumentu Apelacionog suda, prihvatio da kao policijski službenik vrši provjere lica iz suprotstavljenih kriminalnih organizacija i dostavlja podatke organizatoru i drugim pripadnicima kriminalne organizacije.

Osim toga, njegov zadatak je bio da usmjerava policijske aktivnosti ka članovima suprotstavljene kriminalne organizacije, pribavlja podatke iz policijskih istraga koje se sprovode prema pripadnicima klana Jovana Vukotića i upozorava ih o planiranim pretresima kako bi sklonili kompromitujuće stvari.

Medojević je, kako se sumnja, stupao u kontakt sa predstavnicima izvršne vlasti kako bi izdejstvovao razrješenje pojedinih policijskih službenika.

ŠIFRE

Ove sumnje istražitelji temelje na transkriptima komunikacija kriptovanim mobilnim telefonima koje je Europol dostavio crnogorskoj policiji.

"Okrivljeni M. D. koristio je kriptovani mobilni telefon sa šifrom „R.“ (Radonja) i sa jedinstvenim PIN kodom, a što proizilazi na osnovu samih komunikacija koje je ovo lice imalo sa drugim osobama koje su takođe koristile kriptovane mobilne telefone", navodi se u rješenju o produženju pritvora.

Medojević je pored Jovana Vukotića komunicirao sa još devet osoba koje su koristile kriptovane telefone, naglašava Pobjeda.

Sumnje protiv policijskog funkcionera potvrđene su i analizama listinga telefonskih komunikacija regularnog broja telefona Medojevića – odnosno kretanje ovog telefonskog aparata poklapa se sa kretanjem kriptovanog mobilnog telefona iz čijih komunikacija proizilazi da ga je koristio okrivljeni Medojević.

"Utvrđeno je da je u periodu od 13. oktobra 2019. do 17. februara 2021. godine postoje značajna poklapanja, posebno u zahvatu baznih stanica koje pokrivaju područje gdje okrivljeni D. M. stanuje, kao i pozicije gdje se nalazi radno mjesto okrivljenog, i to za period od 13. oktobra 2019. do 1. marta 2020. godine", piše u dokumentu Apelacionog suda.

Na kraju, prilikom pretresa automobila Medojevića, njegove kolege su pored fleš memorija pronašli i kopiju informacije Agencije za nacionalnu bezbjednost koja je klasifikovana kao ,,tajno“ a koja se odnosi na djelovanje budvanske kriminalne grupe povezane sa klanom Jovana Vukotića.

Medojević je uhpšen 8. marta a potom sproveden u SDT gdje je negirao pripadništvo u bilo kojoj kriminalnoj organizaciji, navodi Pobjeda.

Međutim, on je nakon predstavljanja dokaza koje je tužilaštvo prikupilo protiv njega ustvrdio da nije akter komunikacija sa pripadnicima škaljarskog klana iz Kotora.

Medojević je uhapšen desetak dana nakon što se specijalni tužilac Saša Čađenović vratio iz Haga gdje se sastao sa kolegama iz te zemlje i razmijenio informacije o aktuelnim slučajevima.

Medojević je bio načelnik Odsjeka za suzbijanje privrednog kriminaliteta, ali je sa te funkcije smijenjen u januaru ove godine od kada je, prema nezvaničnim informacijama, neraspoređen.

Dalibor Medojević je u žižu javnosti dospio i krajem februara 2016. godine kada je uhapšen zajedno sa Nikolom Terzićem, takođe po nalogu SDT-a, u okviru istrage koja se vodila povodom nestanka dokaza iz predmeta protiv Veselina Mujovića.

Iz Uprave policije tada su kazali da protiv Medojevića i Terzića nije prezentovan nijedan dokaz za teške optužbe, a njihove tadašnje tvrdnje potvrđuje i činjenica da je obustavljen postupak protiv ovih policajaca.

Dokumenti, među kojima su i pisma Mujovića, nađeni su 28. marta 2016. godine u gepeku automobila koji koristi krim tehnika Centra bezbjednosti Podgorica, na parkingu ispred policijske zgrade, zaključuje Pobjeda.