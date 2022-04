Policija za sada ima podatak da su prijeteći mejlovi, kojima je dojavljeno da su bombe postavljene u školama i institucijama širom Crne Gore, poslate sa jedne IP adrese i jedne lokacije.

Kako je istakao rukovodilac Grupe za suzbijanje krivičnih djela visokotehničkog kriminala u Upravi policije Jakša Backović prijetnje nijesu stigle sa iste adrese kao prošlog puta. On je za RTCG kazao da je moguće da je riječ o neslanoj šali tinejdžera, te da oni moraju biti svjesni odgovornosti za ovakvo djela.

"Fokusiramo se sada na dostavljanje i dobijanje tih podataka od nadležnih službi. Radi se o drugačijim IP adresama i servisima i načinu izvršenja u odnosu na prethodnu dojavu koja se dogodila", kazao je Backović.

On je kazao da nema razloga za panikom i da je neophodno da se smiri situacija.

"Službenici policije su angažovali sve moguće mehanizme u cilju identifikacije bića i sprečavanja nemilih događaja. Kontradivizioni timovi su pregledali sve osnovne škole u kojima je dobijena dojava. Uključili su se međunarodni partneri. Službenici policije su u konstantnom kontaktu sa službama koje nam mogu pomoći da pronađemo lica koja su kreirala mejl, da znamo koji su se servisi koristili za slanje mejlova i da iz određene države dobijemo podatke u cilju identifikacije IP adresa sa kojih su poslati mejlovi", kazao je Backović koji je dodao da su mejlovi iz inostranstva.

Napominjući da su prošlog puta prijetnje poslate 1. aprila, ističe da je moguće da je riječ o šali tinejdžera koji to rade pred kraj školske godine. Istakao je da se nada da će brzo biti riješen slučaj.

"Motiv je da se izazove panika i nered među ljudima. Da li to radi neko svjesno ili nesvjesno, ne znamo, ali ako je neslana šala nekog tinejdžera moraju da budu svjesni posljedica. Moraju da budu svjesni da je to napravilo veliki odjek u javnosti. Ovo je napravilo veliki problem u organizaciji škola", kazao je on.

Juče se proširila društvenim mrežama informacija da je u jednoj od škola pronađena eksplozivna naprava.

"Prvo što moramo da uradimo je jaka edukacija i podizanje svijesti da korišćenje informacionihz tehnologija treba da bude u produktivne svrhe, a ne u destruktivne. Drugo je kontrola internet saobraćaja koje nema u Crnoj Gori. Crna Gore ne posjeduje podatke koje njeni građani ostavljaju na internetu", kazao je on.

Kada je riječ o odgovornosti, kazao je da ako su djeca do 14 godina, ona nijesu odgovorna.

"Ukoliko je osoba starija od 14 godina odgovaraće u skladu sa članom Krivičnog zakonika", zaključio je Backović.