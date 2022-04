Više javno tužilaštvo u Beogradu podnijelo je Višem sudu u Beogradu na potvrđivanje optužnicu protiv okrivljenog Marka Drakule zbog sumnje da je izvršio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju na štetu Lazara V.

Izvor: Mup Srbije/Kurir/Zorana Jevtić/Privatna arhiva

Marko Drakula, protiv koga je Više javno tužilaštvo u Beogradu podnijelo optužnicu zbog sumnje da je u oktobru 2019. godine na Vračaru u Beogradu pokušao da ubije, sada već pokojnog Lazara Vukićevića, tako što mu je, kako se sumnja, podmetnuo bombu pod automobil "porše", već se nalazi iza rešetaka!



Kako je Kurir već pisao, Drakula je uhapšen u decembru 2019. godine, pošto je policija u "škodi" sa falsifkovanim tablicama pronašla kačkete i prsluke sa oznakama UKP, rotaciono svjetlo i četiri startna pištolja.



"Tada se sumnjalo da su Drakula i trojica njegovih saučesnika planirala da otruju Jovana Vukotića, navodnog vođu škaljarskog klana. Plan im je navodno bio da maskirani u policajce presretnu vjerenicu Vukotića, koja mu je nosila ručak u Centralni zatvor u Beogradu, u kom je boravio u ekstradicionom pritvoru, i da u hranu sipaju smrtonosni otrov cijanid. Međutim, taj plan im nije usipo, a vjerenica je pozvala policiju i prijavila da su je presreli ljudi obučeni u policijske ubiforme i tražili da vide šta nosi u kesama", podsjeća izvorKurira.

Međutim, na kraju istrage Drakula i saučesnici optuženi su samo za nedozvoljeno držanje oružja i falsifikovanje policijske opreme, dok je utvrđeno da pokušaja trovanja Vukotića nije bilo. Pred Višim sudom u Beogradu u toku je postupak protiv Drakule, kao i Marjana Dimitrijevskog, Nemanje Milutinovića i Nikole Jovanovića.

"Što se tiče oružja tvrdim da nije pravo i da ne može da ispali bojevu municiju. Kupio sam ga na buvljaku, na tezgi, kao i kačkete, prsluke i rotaciju. Namjeravao sam da pravim spotove sa tim uniformama. Znam da od Jutjuba može lijepo da se zaradi", ispričao je pred sudom, iznoseći svoju odbranu Marjan Dimitrijevski.

Na tom suđenju, koje je održano u januaru ove godine odbrana je zatražila od suda da svoj četvorici optuženih ukine pritvor, ali je to odbijeno.

Inače, Marko Drakula dovodio se u vezu sa odbjeglim Nikolom Vušovićem, zvanim Džoni sa Vračara, koji važi za jednog od saradnika kavačkog klana u Beogradu, ali i uhapšenog Veljka Belivuka.

"Drakula je navodno bio dio ekipe Džonija sa Vračara, a sa njim je bio hapšen još kao maloljetnik 2010. godine i to zbog trgovine narkoticima. Još kad je 7. oktobra 2019. eksplodirao "porše" Lazara Vukićevića, istražitelji su sumnjali da Džonijeva ekipa stoji iza toga. Vukićević je tada pukom srećom izbjegao smrt, jer je auto eksplodirao prije nego što je on sjeo u njega. Međutim, tačno godinu dana kasnije, 14. oktobra 2020. godine Vukićević je likvidiran u kući u Ritopeku", podsjeća izvor i dodaje:



"Ekipa Veljka Belivuka ga je, kako to stoji u optužnici Tužilaštva za organizovani kriminal protiv klana, namamila u "klanicu" u Ritopeku, gdje su ga tukli, mučili i na kraju ubili, tako što su ga ugušili vodom iz crijeva koje su mu stavili u usta. Prije smrti su se brutalno iživljavali nad njim drvenom motkom i vrelom peglom. Pošto su ga ubili, tijelo su isjekli na komade i samljeli u industrijksom mašini za mljevenje mesa".