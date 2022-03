Službenici Uprave policije su u Podgorici uhapsili su četiri lica kojima se na teret stavljaju krivična djela iz oblasti imovinskog kriminaliteta.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Slobode je lišen J.L. (21) zbog sumnje da je izvršio tešku krađu i krađu. On je u jednoj prostoriji u Kliničkom centru Crne Gore obio ormar i izvršio premetačinu. Takođe je, kako se sumnja, iz jednog otključanog stana otuđio novac u iznosu od 500 eura.

Osim toga, podgorička policija je na licu mjesta izvršenja krivičnog djela teška krađa lišila slobode D.N. (40) koji je uz upotrebu fizičke snage odvalio prozor kuće vlasništvo jednog fizičkog lica, u unutrašnjosti izvršio premetačinu, ali je brzom reakcijom policijskih službenika spriječen u namjeri da otuđi predmete.

Takođe, slobode su lišene i E.R. (28) i V.B. (23) zbog 12 teških krađa počinjenih na štetu više pravnih i fizičkih lica sa teritorije Glavnog grada. One su privedene postupajućem državnom tužiocu na dalju nadležnost. Policija je, sprovodeći kriminalističku obradu, došla do sumnje da su E.R. i V.B. od 17. do 23. marta vršile provale u putnička motorna vozila, poslovne prostorije firmi, jednu ambulantu, kozmetički i frizerski salon, sportsku kladionicu i market i otuđili više lap-topova, TV, novac u iznosu od 3.250 eura, razne vrste alata, tehničke i električne uređaje, veću količinu alkoholnog pića, konditorskih proizvoda i kozmetičkih preparata.

Prilikom preduzimanja policijskih mjera i radnji u cilju rasvijetljavanja navedenih krivičnih djela službenici su od lica L.L. oduzeli jedno putničko motorno vozilo stranih registarskih oznaka za koje se sumnja da je korišteno tokom izvršenja krivičnih djela.