Dešavanja u Slobodnoj zoni Luke Bar nijesu i ne mogu biti nadležnost i odgovornost Uprave prihoda i carina, saopštila je v.d. direktorice UPC Milena Petričević. Ona je saopštila da je u slučaju nestanka cigareta iz Luke Bar uhapšen još jedan vozač.

Izvor: MONDO

Ona je u Jutarnjem programu TVCG kazala da mora da ispravi nešto što je, kako je rekla, primljeno kao egzaktan podatak da su cigarete nestale prije dva dana.

"Tim prije što, negdje sam uočila u jednoj medijskoj objavi, da se interpretira moja izjava o namjeri da započnemo popis u ponedjeljak 7. februara, da je ta naša namjera osujećena time što je bila dojava o lažnoj bombi, alil to naravno nema nikakve veze sa činjenicom koja je zapravo 8. februara postala opet tema za javnost, a to je da je određeno skladište u Slobodnoj zoni Luke Bar korisnika koji je to skladište registrovao za namjenu lagerovanja i skladištenja cigareta i duvanskih proizvoda obijeno", rekla je Petričević.

Pojasnila je da je carinski službenik obilaskom terena utvrdio da je došlo do oštećenja zaštitnog znaka, odnosno plombe: "Samim tim što mu je bilo sumnjivo, i u skladu sa zakonskim procedurima obavijestio je po hijerarhiji nadležne".

"Što znači da cigarete sigurno nijesu nestale, kako se to pokušava interpretirati, 7. februara. One su kao što je sada već poznato javnosti, nakon izviđajnih radnji, nestajale tokom prethodnog mjeseca. Prvi nelegalan izlazak tereta u transportnom sredstvu koje je ušlo u Slobodnu zonu Luke Bar desio je 28. decembra 2021. godine", rekla je Petričević.

Kazala je da je u tom slučaju preduzela ono što su njene nadležnosti: "Uputila sam se ka Baru, prisustvovala sam proceduri izuzimanja dokaza, kontroli rada i ispravnosti kolega carinika".

"Manipulacija i dešavanja u Slobodnoj zoni Luke Bar nije i ne može biti nadležnost i odgovornost Uprave prihoda i carina", rekla je Petričević.

Komentarišući ocjene savjetnika za bezbjednost potpredsjednika Vlade Dritana Abazovića, Filipa Adžića, da je cijela odgovornost na Upravi prihoda i carina, Petričević kaže da pretpostavlja da je u pitanju "ono što sa sobom nosi mladost".

"A to je nedovoljno poznavanje materije o kojoj se iz neke pozicije ima hrabrost nešto reći. Činjenica je da Slobodna zona nije u nadležnosti Uprave prihoda i carina, nju je osnovala Vlada Crne Gore i ingerencije nad kontrolom imaju državni organi, naravno i Uprava, ali u okviru svojih nadležnostim, odnosno primjene carinskih zakona", rekla je Petričević.

Preduzela je, kaže, ono što su bila njena ovlašćena: "Da utvrdim ima li ili nema odgovornosti carinskih službenika u dijelu propuštanja u šest dana ukupno osam kamiona, koji su napustili carinski prelaz na način što nije evidentiran teret".

Govoreći o tome koliko se često obavljaju provjere, Petričević podsjeća da je na dužnost stupila 21. oktobra 2021, te da je posljednji popis u junu odradio njen prethodnik Aleksandar Damjanović, ne samo za kritično, već i ostala skladišta.

"U konkretnom slučaju, lager lista koju je korisnik, odnosno vlasnik skladišta prezentovao carinskim organima prilikom najave vršenja popisa slagala se sa količinom zaliha duvanskih proizvoda i cigareta koje su bile tada lagerovane. Sada kad smo izvršili popis, nakon što je konstatovano da se dogodila krađa, odnosno iznošenje određene količine robe, to je oko 8.829 paketa cigareta, jednog vlasnika, i 2.520 kartona cigareta koje su zapravo postale vlasništvo Specijalnog policijskog odjeljenja, jer su bile predmet postupka koji je protiv jednog od zakupaca skladišta započet 2020. godine. Pristup tim paketima bio je u nadležnosti Uprave policije i Specijalnog policijskog odjeljenja", rekla je ona.

Pristup Slobodnoj zoni, kako je pojasnila, dobija se kroz interna pravila operatera, odnosno Luke Bar koja daje privremene ili stalne propusnice za ulazak u taj prostor koji obuhvata 13 hektara zemljišta, "izuzev gata pet na kojem borave predstavnici Granične policije".

"Što znači da svako ko dobije propusnicu od Luke Bar, a ne od Uprave prihoda i carina, može da se slobodno kreće i vrši bilo koje manevre bez prava Uprave prihoda i carina da ih kontroliše, osim u dijelu ako se radi o akciznoj ili carinskoj robi", rekla je Petričević.

Istakla je da je suspendovala osam kolega jer je, kako je rekla, svjesna da "u tom mnogoljudnom kolektivu nijesu svi poštovaci zakona i zakonskih normi".

"Pretpostavljam da je ovo neprijatno za sve nas, ali je ovo jedino meni dozvoljen mehanizam da u okviru Uprave konačno isfiltriramo čestite i časne ljude od onih koji su se udružili u spregu s organizovanim kriminalom", kazala je Petričević.

Navodi da jedan carinik nije prošao poligraf, te da je u procesu ispitivanja istražnih radnji utvrđena i njegova odgovornost.

Učinjena je, kaže, velika šteta budžetu Crne Gore: "Pričamo o gubitku budžetskih prihoda po osnovu poreza, akciza u iznosu od skoro 11 miliona eura".

Ona nije mogla da odgovori da li je kamion s cigaretama napustio Crnu Goru, te da li je evidentirana njegova putanja: "Postoje institucije kojima je to zadatak i obaveza, vjerujem da to prate, makar iz razloga što smo kroz video nadzor u Slobodnoj zoni identifikovali određena transportna sredstva, zahvaljujući kojima se došlo do prevoznika i do jednog vozača".

Kaže i da je uhapšen još jedan vozač.

Osvrnula se i na kompaniju Voli, te pronađeni kokain u kontejneru: "Taj kokain je otkriven savjesnim radom i postupanjem i korišćenjem modela i tehnika ispitivanja, posebno rizičnih pošiljki, kakve su kontejnerske s bananama".

"Što se tiče toga da li na prostoru Crne Gore, ili u Slobodnoj luci, egzistira kokain, ne mogu da tvrdim. Tu su pripadnici Granične policije, Lučka kapetanija, tu je Luka Bar, Kontejnerski terminali. Tako da zbilja taj podatak ne mogu da pružim", rekla je Petričević.

Garantuje, kako je rekla, da će "stati na rep mafiji", misleći na spregu s mafijom koja egzistira u Upravi prihoda i carina: "Rezultati se već vide. Mi smo identifikovali kolegu koji je primao platu od države, a radio je u korist nekih organizovanih kriminalnih grupa".