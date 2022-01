Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv repera Uroša Radivojevića (28), poznatijeg kao Numero, koji je uhapšen 5. januara zbog sumnje da je počinio nasilje u porodici.

Kako je tada saopštilo tužilaštvo on je priveden zbog sumnje da je vršio psihičko i fizičko nasilje nad bivšom vanbračnom partnerkom L. C. tokom 2020. i 2021. godine, sve do 22. oktobra prošle godine. Tužilaštvo je u optužnom predlogu sudu predložilo da repera proglasi krivim i izrekne mu kaznu u trajanju od godinu i po dana zatvora, kao i zabranu približavanja i komunikacije sa oštećenom u trajanju od tri godine.