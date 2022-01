Eksplozija automobila u kome je tragično izgubio živor Cetinjanin Jasminko Šahović koga podgorički mediji dovode u vezu sa škaljarskim klanom potresla je Podogoricu, ali i crnogorsku javnost.

Posle dužeg vremena izgeleda obračun dva kotorska klana eksplozivom je ponovo nastavljen.

Dok traje istraga kako je eksplodirao Šahovićev automobil i dali je pod njega bio postavljne C-4 i da li je eksploziv aktiviran putem daljinske naprave ili je došlo samoinicijativno do eksplozije ovdje ćemo podsjetiti na likvidacije u ratu dva kalana u kojima je korišten eksploziv u obračunu.





Lista onih koji su stradali od podmetnutog eksploziva u ratu dva klana nije mala. Osim Đorđija Božovića tu su i Goran Biskupović, Miloš Bošnjak, Đorđe Sekulović, Milan Peković, Boško Božović, Dražen Čađenović, Predrag Pedo Pejović, Nikola Ćupić, Petar Muhadinović, dok su u tim napadima ranjeni Marko Martinović, Duško Roganović, Dragan Damjanović, Aleksandar Keković i Jelena Korać. Inače nijedan od tih napada nikada nije bio rasvijetljen.

Ubijeni i ranjeni podmetanjem eksploziva bili su dio namjernih i slučajnih žrtava rata dva kotorska klana. U tom ratu život je izgubilo više 51 osoba, a više 19 je teško ranjeno. Petoro ljudi je mrtvo jer su se našli u pogrešno vrijeme na pogrešnom mjestu. Isto toliko je i slučajno teško ranjenih. Neke mete izbjegle su smrt greškom onih koji su postavljali bombe ili su ih pak, kao u slučaju podmetanja eksploziva ispod automobila Radojice Zekovića, spasli slučajni prolaznici.

19. februar 2015.

Obračun dva kotorska klana eksplozivom započeo je u Podgorici 19. februara 2015. godine tačno u podne samo 12 sati prije ubistva Gorana Radomana u graži na Novom Beogradu, kada je na samo stotinjak metara od vrtića, trafike, lokala eksplodirala bomba pod blindiranim audijem „A8“ Milana Vujotića. Vujotić, koga policija označava čovjekom od povjerenja navodnih šefova kavačkog kriminalnog klana Radoja Zvicera i Slobodana Kašćelana, u trenutku eksplozije nije bio u automobilu kada je naprava aktivirana. U eksploziji niko nije povrijeđen, a Vujotić je istog dana napustio Crnu Goru. Napad na Vujotića nije rasvijetljen.

5.septembar 2016.

Godinu i par mjeseci kasnije 5. septembra 2016. godine eksplozivom je likvidiran i Kotoranin Goran Biskupović (28), blizak škaljarskom klanu, i Miloš Bošnjak (25). Oni su ubijeni naselju Muo u Kotoru, nadomak kuće pokojnog Biskupovića na, do tad nezabilježen način u ovdašnjim mafijaškim obračunima – improvizovanom minom rasprskavajućeg usmjerenog dejstva (MRUD), u trenutku dok su hodajući prolazili pored eksploziva. Eksplozivna naprava koja ih je usmrtila, bila je sakrivena u žbunju i aktivirana je daljinski. Istragom je utvrđeno da je mina dodatno prepravljana, i da je imala izuzetno jako ubojno dejstvo. Za njihovu smrt niko nije odgovarao. Istražitelji su nezvanično saopštavali da je Biskupović bio blizak škaljarskom kriminalnom klanu, a da je Bošnjak najvjerovatnije slučajno raznijet minom. Ubistvo Biskupovića i Bošnjaka do sada nije riješeno.

19.decembar 2016.

Tri mjeseca posle ubistva Biskupovića i Bošnjaka u eksploziji automobila teško je povrijeđen Podgoričanin Marko Martinović, tjelohranitelj vođe škaljarskog klana Igora Vukotića. Martinović je povrijeđen u trenutku dok je ulazio u iznajmljenu „opel astru“, dok je Igor Vukotić uhvatio bravu suvozačevih vrata. Eksplozija je odjeknula u Ulici Vasa Raičkovića. U ovom pokušaju ubistva eksplozivom Igor Vukotić nije povrijeđen, dok je Martinović zbog povreda u bolnici proveo dva mjeseca. Martinović je ranije radio u policiji, a javnosti je postao poznat nakon što je sredinom oktobra 2014. godine kamenovao Ambasadu Albanije u Podgorici. Ubrzo posle eksplozije Igor Vukotić je saslušan u policiji, ali je tvrdio da kobnog dana nije bio u Podgorici. Javnost nije obaviještena da je neko odgovarao zbog te eksplozije, koja je izazvala i reakciju jednog od navodnih vođa škaljaraca – Jovana Vukotića.

On je tada saopštio da je policija puna kriminalaca sa značkama, koji su na platnom spisku mafijaških šefova i da zahvaljući tome u Crnoj Gori svakog dana ginu i nedužni ljudi – “jer prljavi policajci čiste teren samo za njihove prijatelje i to je jedino što ih zanima”. Tad je rekao da on, kao i svi njegovi prijatelji “uključujući pokojne Đorđa Boretu i Dalibora Đurića, nikada nisu imali veze sa nestankom famoznih 200 kilograma kokaina u nekoj tamo Valensiji. Jovan Vukotić u tom periodu bio je na izdržavanju jednogodišnje zatvorske kazne. Đurić takođe. Iako nije saslušan zbog tih optužbi, Specijalno državno tužilaštvo je saopštilo da su ispitali njegove navode i da nema policajaca na platnom spisku mafije.

19. januar 2017.

Podgoričanin Đorđe Sekulović ubijen je 19. januara 2017. godine, a njegova prijateljica Jelena Korać tada je teško povrijeđena kada su sjeli u „reno megan“, koji je bio parkiran ispred OŠ „Maksim Gorki” u Podgorici. Eksplozivna naprava zakačena za patos automobila, tačno ispod vozačevog sjedišta aktivirana je daljinskim putem. O količini postavljenog eksploziva pod automobil najbolje govori podatak da su Sekuloviću u detonaciji otkinute obje noge, a da je udarni talas njegovo tijelo izbacio nekoliko metara dalje od vozila. Sekulović je od zadobijenih povreda preminuo u Kliničkom centru, dok je djevojka zadobila teške povrede obje noge, oka i desne šake. Policija vjeruje da je motiv ubistva Sekulovića bila bliskost s Mariom Miloševićem,kojeg policija označava članom kavačkog klana, a za koga se sumnja da je učestvovao u ubistvu „škaljarca” Radomira Đuričkovića. Ubistvo Sekulovića i ranjavanje Koraćeve nikad nije rasvijetljeno.





26.april 2017.

Tri mjeseca kasnije 26. aprila, Duško Roganović, rođak vođe kavačkog klana Slobodana Kašćelana, teško je povrijeđen u eksploziji bombe u Herceg Novom, koja je bila podmetnuta ispod njegovog „golfa 5″. Do eksplozije je došlo na Jadranskoj magistrali u blizini glavne autobuske stanice, dok se Roganović sa vozilom kretao od Meljina ka Igalu. Roganović je eksploziju preživio zahvaljujući što je u blizini bio doktor, koji je uspio da zaustavi obilno krvarenje i spasi ga od sigurne smrti. Dušku su u bolnici amputirane obje noge. Policija i tužilaštvo nikad nisu saopštili ko je pokušao da ubije navodnog člana kavačkog klana. U toj eksploziji lakše je povrijeđena jedna prolaznica.

1.avgust 2017.

Početkom avgusta 2017. godine Nik­ši­ća­ni Bo­ško Bo­žo­vić (22) i Mi­lan Pe­ko­vić (25) stra­da­li su u Tivtu u eksploziji u restoranu „Mimoza”dok su pri­pre­ma­li eks­plo­ziv­nu na­pra­vu, ko­ja je navodno tre­ba­lo da bu­de ko­ri­šće­na u ate­natu na jed­nog od še­fo­va Kašćelanovog obez­bje­đe­nja. Na uviđaju je, osim pištolja sa okvirom od šest metaka, pronađena i odjeća za prerušavanje.

U većini likvidacija i ratu dva klana sa postavljanjem eksplozivau glavnom je korišten C-4 koji se postavljao pod vozilo. U pitanju je jak eksploziv koji se koristio u vojne svrhe za zarušavanje objekata i delaboraciju bojevih glava i bombi. Uglavnom ovaj eksploziv se pakovao u pakovanje od 500 grama. Što se tiče aktiviranja eksplozivne naprave postoji više načina. Može preko mobilnog telefona, da se vozilo pod koje je eksploziv postavljen prati i onda sa udaljenosti od jedno 200-300 metara aktivira eksplozivna naprava. Ono što je ovdje interesantno jeste da osim sistem za daljinsko aktiviranje bomba može da se postavi i be tog sistema za daljinsko aktiviranje. Na bombu se postavi jedan mali sistem sa elektromotorom koji ima na sebi propeler i koji se šteluje na određenu brzinu. Mada se ovaj mehanizam rijetko koristi kad vozilo postigne određenu brzinu propeler se zavrti i kad stane dolazi do eksplozije. Pentrit se samo proizvodio u Crnoj Gori i danas se nalazi kao ratna zaostavština.

29.mart 2018.

Krajem marta 2018. godine eksploziv je raznio Podgoričanina Dražena Čađenovića, bliskog škaljarskom klanu. Likvidiran je u garaži na Rimskom trgu u Podgorici, kada je eksplodirala eksplozivna naprava postavljena ispod blindiranog “BMW-a” koji je vozio. Bomba je, kazali su tada sagovornici “Vijesti” iz Uprave policije, najvjerovatnije aktivirana daljinskim upravljačem dvadesetak sekundi nakon što je Čađenović vozilom ušao u podzemnu garažu. Ubistvo Čadženovića nikad nije riješeno.

2.maj 2018.

Dva mjeseca posle ubistva Čađenovića, eksploziv je aktiviran ispod automobila „reno senik” u Trebješkoj ulici u Nikšiću u kome su bili Nikšićani Predrag Peđo Pejović i (58) i Dragan Damjanović (44). Pejović je od zadobijenih povreda preminuo u bolnici tri dana kasnije, a Damjanoviću su ljekari uspjeli da spasu život. Pejović je prema tvrdnjama bio blizak škaljarskom kriminalnom klanu. Napad još nije rasvijetljen, a ubica nije pronađen.

3. februar 2019.

Cetinjanin Nikola Ćupić likvidiran je na isti način, u Podgorici, početkom februara 2019. godine. Čupić je stradao kada je eksplodirala eksplozivna naprava postavljena ispod njegovg automobila marke „tojota“. Eksplozija se dogodila u Ulici Novaka Miloševa, u centru Podgorice u toku vožnje. Čupić je sa teškim povredama prevezen u Urgentni centar gdje je preminuo. Prema pisanju crnogorskih medija, Čupića je glave koštalo prijateljstvo sa članovima oba klana. Čupić je ranije je više puta bio hapšen zbog pucnjave, bacanja bombe i nelegalnog posjedovanja pištolja.

27.februar 2020.

Cetinjanin Petar Muhadinović ubijen je u eksploziji 27. februara 2020. Bomba postavljena pod njegov džip aktivirana je tog dana oko 12.40 sati, dok je pedesetjednogodišnjak prolazio cetinjskim Bulevarom crnogorskih junaka. U eksploziji je lakše povrijeđeno dijete koje je prolazilo u neposrednoj blizini. Policija je novinarima nezvanično saopštila da je Muhadinović blizak kavačkom klanu. U prvim satima nakon ubistva rukovodilac tamošnje policije Igor Popović saopštio je da je i to ubistvo posljedica obračuna klanova. Demantovao ga je glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić koji je kazao da ubijeni nema veze sa klanovima. Ipak, dan kasnije Baković je ostao iza izjave Popovića i ustvrdio da je i to nastavak rata. Posle ubistva Muhadinovića policija je privodila cetinjske škaljarce, ali niko nije zadržan nakon saslušanja.

4.mart 2020.

Početkom marta u stravičnoj eksploziji automobila stradao je Đorđije Božović, a teško povrijeđen Aleksandar Keković i slučajna prolaznica. Crnogorski mediji su pisali da je stradali Božović bio dio podgoričkog ogranka škaljarskog klana. Uprava policije tvrdi da je eksploziv bio u njihovom automobilu. Obojica su bezbjednosno interesantne osobe, bliske kriminalnim klanovima. Božović je, kako policija tvrdi, bio dio kriminalne grupe Stevana Stamatovića, koju Specijalno državno tužilaštvo sumnjiči da su pripremali likvidaciju osuđenika Radojice Zekovića. Stamatović je nedavno likvidiran u Atini zajedno sa Igorom Dedovićem, a obojica su bili pripadnici, odnosno vođe „škaljarskog klana“.

Keković je tad prebačen u Urgentni centar i ljekari mu se bore za život. Prema pisanju tamošnjih medija, on ima teške opekotine i prelome. Osim njega, hospitalizovane su i dvije radnice pomenutog marketa. Eksplozija je odjeknula tog 4. marta 2020. oko 19.30 časova, a Keković je bukvalno katapultiran iz vozila. Kada su hitne službe došle na lice mjesta, bio je svjestan i prvo je rekao da nije bio sam u kolima, a onda da jeste.

29. januar 2021.

Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore i službenici Sektora za borbu protiv organizovanog kriminala spriječili su ubistvo jednog od navodnih vođa kavačkog kriminalnog klana Slobodana Kašćelana, koji je trebalo da bude likvidiran 22. januara dok je blindiranim automobilom dolazio na suđenje u Viši sud u Podgorici. Kašćelan je tog dana trebalo da bude napadnut na jednom od semafora u Podgorici dok se nalazio u automobilu – plan kriminalne grupe bio je da aktiviraju improvizovanu eksplozivnu napravu, koju bi postavili tako što bi motociklom prišli njegovom vozilu i magnetom je prikačili pod automobil.

Dvojica članova grupe na motoru, kako vjeruju specijalni tužioci, trebalo je da sačekaju detonaciju razorne bombe, a ukoliko bi Kašćelan ostao živ, oni bi mu prišli i pucali u njega iz blizine.

Kašćelanu je tog dana bilo zakazano suđenje u podgoričkom Višem sudu gdje odgovara za pranje novca, ali je otkazano.