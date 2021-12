U Višem sudu u Podgorici danas je održano ročište za kontrolu optužnice koju je specijalno državno tužilaštvo podiglo protiv okrivljenih za pripremanje ubistva Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, prenose Vijesti.

Branilac okrivljenog Janka Vukadinovića, Radovana M. Stanišić, Almire Š. Mujahodžić i Momčila Ž. Milića, advokat Damir Lekić, kazao je da ne postoji osnovana sumnja da je na štetu Belivuka i Miljkovića, izvšeno krivično djelo teško ubistvo u pokušaju i teško ubistvo putem pomaganja, pišu Vijesti.

Predložio je sudu da se obustavi krivični postupak.

“Naša terorija i sudska praksa poznaje nekoliko vrsta pokušaja djela i to svršeni i nesrvšeni pokušaj, podobni i nepodobni, a postoji i irealni pokušaj.

Kod svih ovih vrsta pokušaja, karakteristično je da se započne sa preduzimanjem radnje izvršenja djela. Međutim, to ovdje nije slučaj, jer je navodno mjesto izvršenja bilo na tivatskom aerodromu I to prilikom čekiranja avionskih karata, dok su lica koja su navodno trebala da izvrše ovo krivično djelo uhapšena u vremenu koje u potpunosti ne odgovara vremenu čekiranja karata i rasporedu letenja aviona i to u mjestu koje je udaljeno mnogo kilometara od mjesta gdje je navoodno trebalo da se izvrši krivično djelo ubistva.

Dakle, okrivljeni su prije I nego su preduzeli radnje izvršenja mnogo ranije lišeni slobode, I to na ogromnoj udaljenosti od mjesta izvršenja djela. Kako je državno tužilaštvo zamislilo koncept ovog pokušaja djela je potpuno nejasno ali je potpuno jasno da će zbog toga krivično vijeće Višeg suda u Podgroci u tom dijelu obustiviti postupak", saopštio je advokat Lekić.

Optužnicom specijalnog državnog tužilaštva je predstavljeno da je Janko M. Vukadinović iz Podgorice i NN osoba, krajem 2019. godiune, formirali kriminalnu organizaciju, čiji su članovi postali okrivljeni Radovan M. Stanišić iz Tivta, Mile R. Jovanović iz Nikšića, Almira Š. Mujahodžić iz Podgorice, te Barani Momčilo Ž. Milić i Dušan M. Ivanović.

Djelovanje kriminalne prganizacije je planirano na neodređeno vrijeme, naglašavaju Vijesti.

Vukadinović je kao organizator, radi realizacije u vršenju neodređenog broja krivičnog djela ubistvo, teško ubistvo, za sebe odredio da vrbuje lica za pripadnike kriminalne organizacije.

U optužnici se navodi da su 22. januara 2021. godine u Tivtu, Mile Jovanovićč i Kamenko Kuč, koji je rješenjem suda određen za svjedoka saradnika, a zatim za zaštićenog svjedoka, pokušali da ubiju Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, u čemu im je pomogao Stanišić. Dodaje se da je Jovanović počinio krivično djelo kao saizvršilac teško ubistvo u pokušaju, a Stanišić - teško ubistvo u pokušaju putem pomaganja, zaključuju Vijesti.