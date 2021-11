Zaposleni je odbio da prihvati smanjenje, jer tvrdi da kašnjenje nije izazvalo stvarne poremećaje u redu vožnje u Japanu jer je voz tokom incidenta bio prazan.

Izvor: Shutterstock.com/vichie81

Mašinovođa iz Japana odlučio je da tuži svog poslodavca nakon što je dobio za 56 jena (0,49 dolara) manju platu zbog veoma kratkog kašnjenja u saobraćaju. Japan je inače poznat po tačnom železničkom sistemu u zemlji.

"JR Vest2, železnička kompanije kaznila je Japanca nakon što je došlo do zabune na poslu u junu 2020., što je prouzrokovalo jednominutno kašnjenje. Sada mašinovođa traži 2,2 miliona jena (19.407 dolara) odštete za duševne bolove izazvane umanjenjem plate, prenosi BBC.

Kako navodi japanski sajta "Soranjuz24", muškarac kojem se ne otrkiva identitet je trebalo da upravlja praznim vozom do stanice Okajama na jugu zemlje, ali je stigao na pogrešan peron dok je čekao da preuzme dužnost od prethodnog mašinovođe. Do trenutka kada je shvatio svoju grešku i pojurio na ispravan peron, transfer između dva vozača je bio odložen za dva minuta, što je dovelo do kašnjenja od jednog minuta u polasku voza i kašnjenja od jednog minuta u skladištenju voza u depou.

"JR Vest" je prvobitno smanjio platu mašinovođi za 85 jena (0,75 dolara), ali je kasnije pristao da smanji kaznu na 56 jena (0,49 dolara) nakon što je vozač podneo žalbu Inspekciji za standarde rada.

Čak i nakon toga, zaposleni je odbio da prihvati smanjenje, jer tvrdi da kašnjenje nije izazvalo stvarne poremećaje u redu vožnje ili među putnicima jer je voz tokom incidenta bio prazan.

Mađinovođa je u martu svoj slučaj predao Okružnom sudu u Okajami, gde sada traži odštetu.

Ono što kompanija tvrdi je da je primenila "princip - nema posla, nema plate“, kao što bi to bilo u slučaju zakasnelog dolaska zaposlenog ili neobjašnjivog odsustva.

Japanski železnički sistem je poznat po svojoj pouzdanosti, što najbolje govori slučaj iz 2017. kada se železnička kompanija izvinila nakon što je jedan od njenih vozova napustio stanicu 20 sekundi ranije.

U Japanu ako voz kasni više od pet minuta, putnicima se izdaje potvrda koju mogu da koriste kao izgovor za kašnjenje na posao ili na sastanak.