Izvršni direktor jedne kompanije u Sjetlu pre šest godina odlučio se za jedan nesvakidašnji potez.

Izvor: Instagram/danpriceseattle

Den Prajs je, naime, odlučio da svoju platu umanji za milion dolara, da bi svi zaposleni u njegovoj firmi imali platu 70.000 dolara godišnje i više. Mnogi su ga prozivali herojem, dok su kritičari smatrali da će zbog toga da bankrotira. Međutim, desilo se upravo suprotno.

On je izjavio da se od tada broj zaposlenih u njegovoj kompaniji utrostručio i da i dalje plaća svojim zaposlenima 70.000 dolara godišnje. Kako je rekao, da bi platio svoje račune, morao je da smanji svoje troškove života, prodao svoju drugu kuću i iskoristio ušteđevinu koju je imao, rizikujući mnogo.

"To je u suprotnosti sa onim što ljudi očekuju i onim što obično vidimo u smislu korporacija i kompanija”, rekao je Endrju Hafenbrek, asistent za menadžment i organizaciju na Univerzitetu u Vašingtonu. Prema Institutu za ekonomsku politiku, prosečna plata izvršnog direktora je 320 puta veća od plate prosečnog radnika.

Prajs je rekao da, uprkos uspehu koji je njegova kompanija postigla sa ovom politikom, želi da ga slede i druge kompanije. Međutim, to i dalje nije tako. On smatra da su prihodi njegove kompanije "Gravity Payments" uveliko porasli jer su veće plate dovele do izuzetno lojalnih zaposlenih.

"Procenat zaposlenih koji napuštaju našu kompaniju je prepolovljen. Zato kad imate zaposlene koji ostaju duplo duže, njihovo znanje o tome kako da pomognemo našim klijentima je vremenom naglo poraslo i to je zaista ono što je povećalo plate zaposlenih više nego smanjenje moje plate", rekao je Prajs.

Njegova kompanija je tokom pandemije izgubila 55 odsto poslovanja u martu 2020, a samo četiri meseca od propasti oporavila se jer su njeni zaposleni dobrovoljno privremeno smanjili sebi platu. Da bi mu se odužili za žrtvu koju je podneo i snove koje je ostvario, njegovi zaposleni su odlučili da mu kupe automobil Teslu i to je gest koji je Prajsu mnogo značio.

"Moji zaposleni su učinili za mene mnogo više nego što sam ja ikada mogao da uradim za njih. Dakle, činjenica da su hteli da mi daju tako nestvaran, neverovatan poklon, prilično je posebna. Ne znam da li to mogu da izrazim rečima", napisao je Prajs uz fotografiju.