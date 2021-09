Zatvorenik koji je bio u bjekstvu 29 godina, sam se predao policiji nakon što je zbog korone postao beskućnik.

Izvor: YouTube/printscreen/ 7NEWS Australia

Darko Dešić (64), došao je devedesetih iz rata u Jugoslaviji (nije poznato iz koje države) u Australiju gdje je već 1991. godine uhapšen zbog posjedovanja i uzgajanja marihuane. Međutim, umjesto da odleži tri godine i 8 mjeseci zatvora, on je nakon 13 mjeseci odlučio da je za njega bilo dosta života iza rešetaka. Ukrao je alate iz radionice i prokrčio sebi put do slobode.

Već 29 godina, niko ga nije vidio, osim što se jednom njegov lik pojavio u australijskoj emisiji za najtraženije kriminalce, nakon što je neko prijavio da ga je vidio u Novri, gradu 180 kilometara južno od Sidneja, ali to nikada nije bilo potvrđeno.

Međutim, pandemija korona virusa i striktne mjere u Sidneju, dovele su Dešića do ruba propasti. On je sve ovo vrijeme živio mirnim životom u Avalonu, na obalama Sidneja, gdje je radio kao majstor za bogate porodice i bio poznat kao "Dag". Ali, novac i poslovi su presušili i on se našao bez krova nad glavom, pa je spavao na plažama i borio se za goli život.

Tada je odlučio da je bolje da ode u zatvor gdje će imati gdje da spava i topli obrok, i okončao skoro 30 godina dugo bjekstvo. Ušetao je u policijsku stanicu i sam se prijavio na zaprepašćenje policajaca.

"Rekao je da je živio u Avalonu, gdje je fizikalisao i radio razne majstorske poslove za novac u protekle tri decenije. U potpunosti je poštovao zakon, nikada nije privlačio pažnju. Rekao nam je da nikada nije izazivao nikakve probleme, pa ga niko nije ni primjećivao", rekli su policajci.

Otkriveno je da je razlog njegovog bjekstva iz zatvora 1992. godine bio taj što se plašio deportacije u Jugoslavije koja je tada bila u ratnom stanju i mislio je da će ga odmah mobilisati u vojsku.

Ono što on u međuvremenu nije znao je da se njegov status bjegunca ukinuo 20 godina nakon bjekstva i svi su odustali od potrage za njim, pa je čak i dobio australijsko državljanstvo 2008. godine. Ipak, kazna za bjekstvo iz zatvora može da bude i do sedam godina, a Dešić, očekivano, nije želio da plati kauciju da bi se branio sa slobode.