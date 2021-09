Rus je uzeo pravdu u svoje ruke, a meštani su uspeli u svojoj nameri da ga puste iz zatvora.

Izvor: east2westnews

Otac iz Rusije koji je ubio svog prijatelja nakon što je pronašao snimke na kojima se vidi da mu je silovao osmogodišnju ćerku, pušten je iz pritvora nakon apela javnosti da mu se ne sudi za ovo ubistvo.

Radnik u fabrici raketnih motora Vjačeslav M. (34) bio je na piću sa Olegom Sviridovom (32) kada je u njegovom mobilnom telefonu pronašao snimke na kojima se vidi kako siluje njegovu ćerku. Dete je tada imalo osam godina, a sada je stara devet. Vjačeslav je odmah napao Sviridova, koji je ubrzo pobegao.

Tokom istrage se ispostavilo da je pedofil Oleg Svoidov bio baš blizak prijatelj Vjačeslavove porodice i da je u više navrata čuvao devojčicu, pri čemu ju je seksualno zlostavljao.

Vjačeslav je silovanje deteta prijavio lokalnoj policiji, koja je pokrenula potragu za Sviridovim, ali je otac ipak uspeo da ga pronađe pre policije, a onda ga je izbo nožem. Vjačeslav je policiji kazao da se posvađao sa Sviridovim u šumi i da je tokom prepirke on "naleteo na nož". Naglasio je da nije imao nameru da ga ubije.

On je sada pušten iz zatvora i stavljen u kućni pritvor na dva meseca dok se čeka detaljnija istraga.

U normalnim okolnostima, osumnjičeni za ubistvo ne bi bio pušten kao Vjačeslav, ali ogromna podrška javnosti za ovog oca, kao i od uticajnih i uglednih ruskih medija, omogućila je izgleda da to toga ipak dođe.

Naime, kako je potvrdila ruska policija, pedofil Oleg Sviridov čuvao je snimke na svom mobilnom telefonu na kojima se vidi kako zlostavlja ne samo ćerku svog prijatelja, već i nekoliko druge dece u selu Vintai u ruskoj regiji Samari.

U međuvremenu je objavljeno da je jedna od žrtvi i ćerka njegove bivše partnerke s kojom je živeo.

"Žena ima ćerku iz prvog braka, a sada se ispostavilo da je on zlostavljao to dete", rekla je prijateljica majke ove devojčice za moskovske novine i dodala da nesrećna žena nije imala pojma da se to dešava i da je u pitanju "brižna majka".

"Olega su stalno viđali u selu sa devojčicama, sa ćerkom njegove bivše devojke i sa Vjačeslavovom starijom ćerkom. Nikome nije palo na pamet da je radio odvratne stvari toj deci", zaključila je sagovornica.