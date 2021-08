Nekadašnji lider kartela Gvadalahara kritikovao je Netfliksovu seriju "Narkos: Meksiko", tvrdeći da je loše prikazan u njoj i pokušavajući da se distancira od svoje prošlosti.

Osuđeni šef narko-kartela iz Meksika, prikazan u seriji Netfliksa "Narkos: Meksiko", tvrdi da nema nikakve veze sa ubistvom agenta DEA, Enrikea Kikija Kamarene 1985. godine. U prvom intervju za medije nakon hapšenja datom za Noticias Telemundo, Migel Anhel Feliks Galjardo (75) opisao je sebe kao poštenog čovjeka, dodajući da ne zna zašto su ga povezali sa tim zločinom.

"Nikada nisam upoznao tog čovjeka", rekao je on u intervjuu nakon kojeg su gledaoci ostali šokirani njegovim zdravstvenim stanjem i krhkim izgledom.

Feliks Galjardo je istakao da nikada nije upoznao Ernesta Fonseka Karilja i Rafaela Karo Kvintera, dvojicu muškaraca sa kojima je 1970-ih osnovao kartel Gvadalahara. U to vrijeme Gvadalahara je bila jedna od najmoćnijih organizacija za trgovinu drogom na svijetu, koja je postavila put kojim su išli drugi karteli - uključujući Sinaloa kartel Hoakina El Čapa Guzmana.

Međutim, istraživanje Kamarene dovelo je do rušenja plantaže marihuane u Meksiku i izazvalo lanac događaja koji su na kraju doveli do njegovog ubistva i kraja kartela Gvadalahara, odnosno Federacije, kako je još bio poznat. Kamarena je umro u 37. godini, nakon što je kidnapovan u Gvadalahari 7. februara 1985. godine. Iza sebe je ostavio suprugu i troje djece. Izmučena tijela Kamarene i Alfreda Zavale Avelara, meksičkog pilota koji je radio za DEA, pronađena su sledećeg mjeseca.

Feliks Galjardo je uhapšen u aprilu 1989. godine i osuđen je na 32 godne zatvora u Meksiku zbog ubistva Kamarene, a 2017. godine Savezni sud u Meksiku izrekao je kaznu od 37 godina za ubistva Kamarene i Zavale Avelar. Sud je takođe naložio Feliksu Galjardu da plati 1,18 miliona dolara odštete.

"To je vrlo tužna tema. Ovaj gospodin Kamarena, ko god da su bili, ko god da je to učinio, počinioci i organizatori su iza rešetaka, platili su živote u zatvoru i imali su veoma teške trenutke. Nisam svjestan zašto su me povezali sa tim zločinom. Nikad nisam sreo tog čovjeka. Dozvolite mi da ponovim: ne volim oružje. Zaista mi je žao jer znam da je bio dobar čovjek," rekao je lider narko-kartela, koji se ogradio i od starih partnera, Ernesta Fonseka Karilja, koji služi 40-godišnju kaznu i Rafaela Karo Kvintera, koji je prerano pušten iz zatvora i sada ga traže vlasti sa obije strane granice, rekavši da ih ne poznaje i da se nikad nisu sreli. Takođe, distancirao se i od kolumbijskog kolege, Pabla Eskobara, koji je prikazan u hit seriji.

"Nikada nisam upoznao tu osobu. Nikada nisam bio u Medeljinu ili Kaliju, kako se priča u seriji. Nikada ga nisam upoznao. Kasnije je ubijen, dok sam ja bio u zatvoru," dodao je on.

Iako je važio za jednog od najstrašnijih vođa narko-kartela na svijetu, sada izgleda poptuno suprotno od onoga čime se bavio: pola tijela mu je paralizovano, ne vidi na lijevo oko, ne čuje na desno uvo, a uz to je operisan kako bi mu bilo uklonjeno osam kilograma mase, dok mu je lijeva ruka u gipsu nakon što je pao prošlog mjeseca. Takođe, ne pokazuje žaljenje zbog svoje prošlosti jer vjeruje da je pogrešno osuđen.

"Pošto nisam pogriješio, nemam zbog čega da se pokajem. Nisam učestvovao u ubistvu Kamarene," rekao je on.

Inače, sudija je 2019. godine odbio zahtjev da ostatak zatvorske kazne odsluži u kućnom pritvoru. Međutim, i dalje postoji mogućnost da izađe ranije na slobodu. Naime, predsjednik Meksika Andres Manuel Lopez Obrador rekao je da će razmisliti da ga uključi u svoje planove puštanja hiljade starijih zatvorenika iz meksičkih zatvora, "ako je to opravdano", dodajući da će tužioci pogledati njegov slučaj i možda ga pomilovati. Njega je sam Felik opisao kao "čovjeka dobre volje koji se bori protiv društvene nejednakosti".

Nakon vijesti da bi se šef narko-kartela uskoro mogao naći na slobodi, bivši kolega Kamarene, penzionisani agent DEA Majk Vidžil, rekao je za VICE da je meksički predsjednik djelovao "zaštitnički" prema kartelima, dodajući da bi oslobađanje glavnog čovjeka predstavljalo veliku nepravdu.

"Feliks Galjardo je i dalje živ. Kiki Kamarena nije i ubijen je dok je bio mlad. Ako se ja pitam, ljudi kao što je Feliks Galjardo ne zaslužuju da ikad više vide dnevnu svjetlost," poručio je Vidžil, napominjući da je to čovjek koji je imao vrlo nasilnu, svemoguću organizaciju za trgovinu drogom koja je ubila mnoge pojedince u Meksiku.