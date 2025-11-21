Tramp je rekao novinarima da će Zelenski "morati" da prihvati novi mirovni plan za kraj rata u Ukrajini.

Američki predsjednik Donald Tramp obratio se predstavnicima medija u Bijeloj kući nako sastanka sa novim gradonačelnikom Njujorka Zohranom Mamdanijem. Novinare je najviše interesovao rat u Ukrajini i da li ima novih informacija nakon dramatičnog današnjeg obraćanja ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog koji je Ukrajincima saopštio da njihova država "mora da bira između Amerikanaca i dostojanstva" zbog novog američkog mirovnog plana koji sadrži 28 tačaka.

"Imamo plan. Užasno je to što se dešava tamo, to je rat koji nikada nije ni trebalo da počne.

Mi vjerujemo da imamo način da postignemo mir. On (Zelenski) će to odobriti.

Moraće da mu se svidi plan, a ako mu se ne dopadne, vjerovatno će nastaviti da se bore. U nekom trenutku će morati da prihvati.

Ne zaboravite da sam ovdje, u Ovalnoj kancelariji, rekao njemu 'da karte u ruci ne drži on'. Mislim da je ovaj rat trebao odavno da se završi", rekao je Tramp, prenosi "Skaj Njuz".

Da podsjetimo, rečenica Trampa "Zelenski ne drži sve karte u rukama" odnosi se na prvi sastanak njega i Zelenskog u Bijeloj kući koji je održan 28. februara ove godine kada su se njih dvojica žestoko posvađali pred kamerama i novinarima. Sastanku je prisustvovao i američki potpredsjednik Džejms Di Vens koji je konstantno "napadao" Zelenskog i sastanak je završen tako što je Zelenski bio izbačen iz Bijele kuće.

Pogledajte fotografije sa sastanka na kom su se posvađali Tramp i Zelenski

Šta podrazumijeva američki plan od 28 tačaka?

Novi američki mirovni plan za kraj rata u Ukrajini podrazumijeva tačno 28 tačaka. Od Ukrajine se traži da ustupi djelove teritorija koje su pod njenom kontrolom uz odustajanje od članstva u NATO pakt.

Sa druge strane, Sjedinjene Države i Ruske Federacija bi osnovale rusko-američki investicioni fond od zamrznutih ruskih sredstava. Rusija bi se na taj način vratila u G8, grupu najrazvijenih zemalja u svijetu.

Međutim, prema pisanju “Fajnenšel Tajmsa”, Ukrajina ne bi mogla da postane član Alijanse, ali bi se navodno tretirala kao da jeste. Konkretno, kako je objavio “Axios”, novi američki plan podrazumijeva da bi se bilo koji budući napad na Ukrajinu tretirao kao napad na bilo koju zvaničnu članicu Alijanse čime bi se momentalno aktivirao Član 5 NATO saveza.