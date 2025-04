Ekaterinu je tokom ronjenja napala ajkula.

Izvor: Instagram/printscreen

Zubarku Ekaterinu Aleksandrovu (30) iz Moskve napala je ajkula dok je ronila u luksuznom ljetovalištu na Maldivima. Nju je ajkula ujela za ruku dok je ronila s prijateljicom.

Žalila se na užasan bol, ali je nekako uspjela da otpliva i vrati se na brod. Napad se dogodio tokom turističke ture ronjenja s ajkulama, za koji joj je rečeno da je vrlo bezbjedan. Ona kaže da je nakon ugriza sve vrijeme plakala.

"Imala sam sreće, odgurnula sam ajkulu drugom rukom, pa nije uspjela da me jako ugrize. Često su mi momci pričali da sam sladak zalogaj, ali nikada nisam vjerovala da ću da završim kao ručak za ajkule. Za mene je to bio veliki šok. Kada me je vidjela moja prijateljica Maša, samo što se nije onesvijestila. Cio čamac je bio pun krvi", rekla je ona.

Ekaterina je tokom ronjenja na sebi imala bodi kameru, pa je uspjela da snimi cio napad. Ona kaže da je bol bio ogroman, mnogo jači nego onaj koji je osjetila kada je slomila nogu. Ona kaže da su joj kosti i ligamenti ostali netaknuti, što je najbolja moguća stvar.

"Hvala mojoj drugarici koja je sve vrijeme bila uz mene. U bolnici su mi rekli da su samo u matru imali tri slučaja napada ražama. Planiram da se uskoro vratim na posao, čekam da se potpuno oporavim", dodala je Ekatina.