Avion koji je danas poletio iz Banja Luke srušio se kod Austrije, a u nesreći život je izgubio pilot.

Izvor: X/@nikki_m_vee/Printscreen

Mali avion, koji je danas poletio sa banjalučkog aerodroma, a čija je destinacija bila aerodrom u austrijskom gradu Cel am Ze srušio se nedaleko od aerodroma. U ovoj nesreći poginuo je pilot.

Kako prenose austrijski mediji, u ovom jednosjedu bio je samo pilot, a avion je poletio sa aerodrome Banja Luka. Prema informacijama flightaware.com, poslednji kontakt sa letjelicom je ostvaren u 55. minutu leta, negdje iznad mjesta Haleg u Koruškoj. Navodno je u Cel am Ze trebao sleteti u 12:48.

"Sve spasilačke ekipe su na licu mjesta", rekao je komandir vatrogasne brigade Klaus Portenkirhner.

On je dodao da je do nesreće došlo na samom prilasku aerodromu Cel am Ze. Avion se zaustavio na obližnjoj livadi i nije došlo do požara. Tačne okolnosti nesreće, kao i nacionalnost i starosna dob pilota nisu poznati.

Portenkirhner je izjavio da su spasilačke službe dobile dojavu o nesreći u 1:27.

"Riječ je o malom, laganom avionu. Do nesreće je došlo na livadi pored aerodroma. U avionu je bila samo jedna osoba", ponovio je Portnekirhner.

On je dodao da je uzrok nesreće potpuno nejasan, jer su vremenski uslovi i vidljivost bili idealni.

(Nezavisne/Mondo)