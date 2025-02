Donald Tramp otkrio je kako teku pregovori o kraju rata u Ukrajini. Naveo je da "nema ništa od članstva Ukrajine u NATO".

Izvor: YouTube/printscreen/Global News

Američki predsjednik Donald Tramp oglasio se o pregovorima o kraju rata u Ukrajini. U Istanbulu se u četvrtak 27. februara sastaju američka i ruska delegacija, a Tramp je nakon sastanka svog kabineta otkrio kako teku mirovni pregovori.

"Dogovor o prekidu vatre je blizu. Napravićemo sporazum sa Rusima i Ukrajincima da prestanu da se ubijaju ljudi. Ja neću obezbijediti mirovne garancije, to će morati Evropa jer su im obje zemlje 'komšijske'.

Sjedinjene Države će postati partner sa Ukrajinom o rijetkim mineralima. Nama je to zaista potrebno, a oni to imaju. To je takođe sjajan posao i za samu Ukrajinu jer oni nama pomađu ovdje, a mi njima tamo", zapoočeo je Tramp, a prenosi britanski "Gardijan".

"Putin je vrlo lukav"

Potom je prokomentario ruskog predsjednika Vladimira Putina. Tramp ga vidi kao "lukavog" političara koji svakako mora da napravi neke ustupke po pitanju sukoba sa Ukrajinom.

"On je veoma pametan i lukav. On nije imao namjeru da okonča rat dok se ja nisam vratio u Bijelu kuću. Da nisam izabran, on bi nastavio da osvaja u Ukrajini."

U kratkom vremenskom periodu, poginuo bi veliki broj ljudi. Putin će morati da napravi neke ustupke", nastavio je Tramp.

"Nema ništa od Ukrajine u NATO"

Na kraju svog obraćanja, Tramp je rekao da Ukrajina neće postati član NATO pakta. Smatra da je sukob zbog toga i počeo 24. februara 2022. godine.

"Mogu da zaborave na to. To je vjerovatno i razlog zbog kog je sukob i počeo. Imao sam dobre razgovore i sa ukrajinskim i sa ruskim predsjednikom, napravićemo najbolji mogući sporazum koji će biti dobar za obje strane", zaključio je Tramp.

Da podsjetimo, ruska i američka delegacija održale su prvu rundu pregovora o kraju rata u Ukrajini u Rijadu u Saudijskoj Arabiji. Donald Tramp je javno izvrijeđao Volodimira Zelenskog zbog neslaganja oko sporazuma o rijetkim ukrajinskim mineralima, ali je Ukrajina u međuvremenu prihvatila dogovor i Volodimir Zelenski u petak 28. februara putuje u Vašington na sastanak u Bijeloj kući sa Donaldom Trampom.

(MONDO)